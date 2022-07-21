14 Mart'ta darbedildiği iddiasında bulunan doktor açığa alındı

AA

Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesinin acil servisinde 14 Mart Tıp Bayramı'nda, uzman çavuşla aralarında yaşanan olayla gündeme gelen doktor, hakkında devam eden FETÖ soruşturması kapsamında 2 ay açığa alındı.

Hastanenin acil servisinde görevli doktor T.T. ile hastaneye muayene için gelen Yatağan İlçe Jandarma Komutanlığında görevli uzman çavuş A.A'nın savcılıkta birbirlerinden şikayetçi olduğu olaya ilişkin Sağlık Bakanlığınca görevlendirilen müfettişin idari soruşturma kapsamında çalışmaları devam etti.

Ayrıca ​​​​​​​Muğla Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ soruşturmasında adı geçen doktor T.T, 2 ay açığa alındı. Karar, doktora tebliğ edildi.

NE OLMUŞTU?

Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesinin acil servisinde görevli doktor T.T. ile 14 Mart'ta hastaneye apandisit şüphesiyle tedaviye gelen Jandarma Uzman Çavuş A.A. arasında tartışma çıkmış, A.A'nın doktoru darbettiği öne sürülmüştü.

Olay sonrasında A.A, hakkında adli ve idari işlem başlatıldığı için tedbiren görevinden uzaklaştırılmıştı. Soruşturma kapsamında olay mahallinin güvenlik kamerası kayıtları ayrıntılı şekilde incelenmiş ve dosyadaki tüm delillerle birlikte değerlendirilerek A.A. göreve iade edilmişti.

Uzman çavuşun elinden evrak almaya çalıştığı güvenlik kamerasında görülen T.T. hakkında ise idari soruşturma başlatılmıştı.

*Haberin görseli DHA tarafından servis edilmiştir