14 kişinin öldüğü Dilek Apartmanı ile ilgili önemli gelişme!

Son dakika: 14 kişinin öldüğü Dilek Apartmanı ile ilgili önemli gelişme! - Haberler

İHA

Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamada, “İlimizde meydana gelen depremde yıkılan ve vatandaşlarımızın ölümüne sebebiyet veren binalar ile ilgili olarak Cumhuriyet Başsavcılığımızca yapılmakta olan soruşturmalar kapsamında, 14 kişinin öldüğü Elazığ Merkez Sürsürü Mahallesinde bulunan Dilek Sitesi ile ilgili soruşturma tamamlandı" denildi.

İHA'nın haberine göre açıklamada şunlar kaydedildi: "Soruşturmada tespit edilen 23 şüpheli hakkında Cumhuriyet Başsavcılığımızca iddianame düzenlenerek Taksirle Ölüme ve Yaralanmaya Neden Olma suçundan cezalandırılmaları istemi ile Elazığ 1.Ağır Ceza Mahkemesine kamu davası açılmıştır. Mahkemece yapılan inceleme sonucunda Cumhuriyet Başsavcılığımızca açılan iddianamenin kabulüne karar verilerek şüphelilerin yargılanmalarına başlanmıştır.”

24 Ocak'ta yaşanan depremde Elazığ'da 37, Malatya'da 4 kişi olmak üzere toplamda 41 kişi hayatını kaybetmişti. Depremde Elazığ merkezinde 3 bina çökmüş, en çok can kaybı ise Sürsürü Mahallesi'nde bulunan Dilek Sitesi'nde yaşanmıştı.

Dilek Sitesi'nde 14 kişi hayatını kaybetmesi nedeniyle 23 şüpheli hakkında hazırlanan iddianame kapsamında 210'ar yıl hapis isteminde bulunulduğu öğrenildi.

1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülecek davanın duruşma tarihinin önümüzdeki günlerde belirleneceği öğrenildi.

Öte yandan, iddianamede yer alan kooperatif üyelerinin soruşturma aşamasında verdikleri ifadelerde ya suçsuz olduklarını yada formalite gereği isimlerinin kooperatifte yer aldığını söyledikleri öğrenildi.