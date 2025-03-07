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        Haberler Gündem 14 ilde operasyon yeni operasyon! Çok sayıda gözaltı var

        14 ilde operasyon yeni operasyon! Çok sayıda gözaltı var

        İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Tekirdağ merkezli 14 ilde "Danışmanlık, Teknoloji, Yatırım" adıyla paravan şirket kurarak, vatandaşları dolandıran organize suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda 28 şüphelinin yakalandığını açıkladı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 07.03.2025 - 16:54 Güncelleme: 07.03.2025 - 17:12
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        14 ilde operasyon yeni operasyon! Çok sayıda gözaltı var
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        İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'dan süren operasyonlara ilişkin yeni bir açıklama geldi.

        Bakan Yerlikaya'nın açıklaması şöyle:

        Tekirdağ merkezli 14 ilde "Danışmanlık, Teknoloji, Yatırım" adıyla Paravan Şirket kurarak, vatandaşlarımızı dolandıran organize suç örgütüne yönelik geçen hafta düzenlediğimiz operasyonlarımızda 28 şüpheli yakalandı. Şüphelilerden 22'si tutuklandı 6'sı hakkında ise adli kontrol kararı verildi.

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        Saray Cumhuriyet Başsavcılığı ile Emniyet Genel Müdürlüğü Asayiş Daire Başkanlığı koordinesinde; Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar sonucu; Tekirdağ, İstanbul, İzmir, Ankara, Adana, Hatay, Şanlıurfa, Şırnak, Samsun, Kocaeli, Sakarya, Bursa, Manisa ve Muğla'da düzenlenen operasyonlarda yakalanan şüphelilerin;

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        ◼️ Sosyal medya platformlarından, dünya borsaları ve kripto piyasalarında yatırım yapma ve yüksek kar elde etme vaadinde bulundukları,

        ◼️ İkna ettikleri vatandaşlarımızı, kurdukları sahte web siteleri ve sahte mobil aplikasyonlara üye yaptıkları ve

        ◼️ Mağdur ettikleri vatandaşlarımızın paralarını, örgütün kurduğu 7 ayrı paravan şirketin banka hesaplarına yatırdıkları ve toplanan paraları kripto borsa hesaplarına aktardıkları tespit edildi.

        Ayrıca suç örgütünün vatandaşlarımızı yaklaşık 387 milyon TL dolandırarak mağdur ettikleri ve şüphelilerin ve kurulan paravan şirketlerin banka hesaplarında yapılan incelemeler sonucu;

        1 Milyar 300 Milyon TL işlem hacmi bulunduğu tespit edildi.

        Operasyonlar sonucu; çok sayıda telefon, bilgisayar, şirketlere ait kuruluş evrakları ve noter belgeleri ele geçirildi.

        Valilerimizi, operasyonları koordine eden Saray Cumhuriyet Başsavcılığı ve diğer illerimizin Cumhuriyet Başsavcılıkları ile operasyonları gerçekleştiren Kahraman Polislerimizi tebrik ediyorum.

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