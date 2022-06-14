Deprem endişesi yaşayan veya sarsıntı hisseden vatandaşlar "Son dakika deprem mi oldu, nerede deprem oldu?" Sorularına yanıt arıyor. Yaşanan son depremler AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından güncel şekilde yayınlanıyor. İşte, 14 Haziran Salı canlı verilerle son depremler listesi..
14 HAZİRAN 2022 AFAD SON DEPREMLER
14 HAZİRAN 2022 KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER LİSTESİ
Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği
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2022.06.14 08:23:50 40.7005 30.3077 0.0 -.- 1.8 -.- UZUNKUM-SAPANCA (SAKARYA) İlksel
2022.06.14 08:18:26 38.8747 43.6227 15.4 -.- 2.5 -.- KELLE-(VAN) İlksel
2022.06.14 07:58:19 38.8352 43.5802 5.0 -.- 3.4 3.5 AKCIFT-(VAN) İlksel
2022.06.14 07:41:48 38.7257 43.5747 26.1 -.- 2.4 -.- ASAGIGOLALAN-(VAN) İlksel
2022.06.14 07:39:05 40.2585 33.4510 12.5 -.- 2.0 -.- CANDIR-KALECIK (ANKARA) İlksel
2022.06.14 07:27:09 38.9172 43.4897 4.0 -.- 2.4 -.- VAN GOLU İlksel
2022.06.14 07:23:20 38.8592 43.4817 1.6 -.- 2.6 -.- KARAAGAC-(VAN) İlksel
2022.06.14 06:53:08 35.2615 26.2797 2.5 -.- 3.3 3.4 GIRIT ADASI (AKDENIZ) İlksel
2022.06.14 06:07:00 36.7007 28.2378 4.8 -.- 1.3 -.- OSMANIYE-MARMARIS (MUGLA) İlksel
2022.06.14 05:27:28 38.9102 43.4978 26.3 -.- 1.9 -.- VAN GOLU İlksel
2022.06.14 05:25:55 38.8563 43.5212 11.8 -.- 2.3 -.- ERMISLER-(VAN) İlksel
2022.06.14 04:27:31 36.7608 28.0587 3.9 -.- 3.2 3.1 TURGUTKOY-MARMARIS (MUGLA) İlksel
2022.06.14 04:19:03 36.7462 28.0345 12.8 -.- 1.4 -.- SELIMIYE-MARMARIS (MUGLA) İlksel
2022.06.14 04:17:44 36.7597 28.0507 2.8 -.- 2.4 -.- TURGUTKOY-MARMARIS (MUGLA) İlksel
2022.06.14 04:10:52 36.7412 28.0352 11.1 -.- 1.8 -.- SELIMIYE-MARMARIS (MUGLA) İlksel
2022.06.14 03:41:52 36.7643 28.0562 5.7 -.- 3.5 3.4 TURGUTKOY-MARMARIS (MUGLA) İlksel
2022.06.14 03:26:14 36.7787 28.0620 6.3 -.- 2.1 -.- TURGUTKOY-MARMARIS (MUGLA) İlksel
2022.06.14 03:23:44 36.7907 28.0553 8.3 -.- 2.3 -.- GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ) İlksel
2022.06.14 03:14:35 36.7248 28.0382 5.0 -.- 2.7 -.- BOZBURUN-MARMARIS (MUGLA) İlksel
2022.06.14 03:13:04 36.7770 28.0617 6.1 -.- 3.6 3.6 TURGUTKOY-MARMARIS (MUGLA) İlksel
2022.06.14 03:12:04 36.7380 28.0640 11.6 -.- 2.6 -.- SELIMIYE-MARMARIS (MUGLA) İlksel
2022.06.14 03:11:09 36.7727 28.0590 7.5 -.- 2.9 -.- TURGUTKOY-MARMARIS (MUGLA) İlksel
2022.06.14 03:07:38 36.7498 28.0660 7.3 -.- 3.6 3.5 TURGUTKOY-MARMARIS (MUGLA) İlksel
2022.06.14 02:56:54 36.7763 28.0548 3.6 -.- 1.8 -.- TURGUTKOY-MARMARIS (MUGLA) İlksel
2022.06.14 02:53:30 36.7345 28.0645 13.5 -.- 1.6 -.- SELIMIYE-MARMARIS (MUGLA) İlksel
2022.06.14 02:51:29 36.7235 28.0350 1.9 -.- 1.7 -.- BOZBURUN-MARMARIS (MUGLA) İlksel
2022.06.14 02:49:55 36.7560 28.0173 5.3 -.- 1.6 -.- GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ) İlksel
2022.06.14 02:48:32 36.7580 28.0670 6.6 -.- 2.9 -.- TURGUTKOY-MARMARIS (MUGLA) İlksel
2022.06.14 02:47:39 36.7457 28.0640 6.6 -.- 2.7 -.- SELIMIYE-MARMARIS (MUGLA) İlksel
2022.06.14 02:43:28 36.4655 27.0748 3.0 -.- 2.1 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel
2022.06.14 01:18:12 38.8615 43.4837 6.9 -.- 2.2 -.- KARAAGAC-(VAN) İlksel
2022.06.14 01:08:35 38.8393 43.5143 5.0 -.- 3.4 3.5 BAGDASAN-(VAN) İlksel
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