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Diyarbakır'da 13 katlı binada yangın; 6 kişi dumandan etkilendi

Diyarbakır'da feci bir yangın meydana geldi. Kentte 13 katlı binanın son katında çıkan yangında 3'ü itfaiye eri 6 kişi dumandan etkilendi

03.07.2022 - 13:34 | Güncelleme: ABONE OL
Son dakika: 13'üncü katı dumanlar sardı! Faciadan dönüldü
13'üncü katı dumanlar sardı! Faciadan dönüldü
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DHA

Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesinde 13 katlı binanın son katında çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü. Dumandan etkilenen 3'ü itfaiye eri 6 kişi, ayakta tedavi edildi.

DHA'nın haberine göre yangın, öğle saatlerinde Talaytepe Mahallesi'ndeki bir sitede çıktı. 13 katlı binanın son katından yükselen alevleri görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

Fotoğraf: DHA

Olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ekipler, merdivenli araçla aralarında çocukların da bulunduğu bir aileyi kurtardı.

Ekipler, kısa sürede yangını kontrol altına alarak söndürdü. 3'ü itfaiye eri 6 kişi, dumandan etkilendi. Bu kişilere, ambulanslarda ayakta müdahale edildi. Bu arada site sakinleri, binadaki yangın tüplerinin boş olduğunu iddia etti. Yangının çıkış nedeni ilgili inceleme başlatıldı.

*Haberin görseli İHA tarafından servis edilmiştir

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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