Sağlık Bakanlığı, Günlük Koronavirüs Tablosunu her akşam "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıyor. Güncel koronavirüs tablosuna göre Türkiye'de koronavirüs pozitif vaka sayısı yeniden 33 bini geçti. İşte merak edilenler...

13 EKİM KORONAVİRÜS TABLOSU AÇIKLANIYOR...

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından her akşam düzenli olarak paylaşılan güncel koronavirüs tablosu henüz yayınlanmadı. 13 Ekim vaka ve vefat sayıları açıklanır açıklanmaz haberimizde yer alacak...

GÜNCEL VEFAT VE VAKA SAYILARI

TÜRKİYE'NİN GÜNLÜK KORONAVİRÜS KARNESİ...

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından açıklanan koronavirüs tablosuna göre;

Türkiye'de son 24 saatte 357 bin 636 Kovid-19 testi yapıldı, 33 bin 860 kişinin testi pozitif çıktı, 237 kişi yaşamını yitirdi.

18 yaş üstü nüfusta ikinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 75,10, birinci doz aşı yapılanların oranı yüzde 88,00 olarak kayıtlara geçti. Türkiye'de bugüne kadar uygulanan aşı sayısı, 112 milyon 941 bin 094'e yükseldi.

En az iki doz aşı uygulananların oranının en yüksek olduğu 10 il, Kırklareli, Muğla, Ordu, Çanakkale, Amasya, Eskişehir, Osmaniye, Edirne, Balıkesir ve Burdur oldu.

En az iki doz aşı yapılanların oranının en düşük olduğu iller ise Şanlıurfa, Diyarbakır, Batman, Muş, Mardin, Bitlis, Siirt, Bingöl, Ağrı ve Bayburt olarak sıralandı.

Bakan Koca, Twitter hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, "Son günlerde aşılanma hızında durağanlık var. Vaka sayılarının yüksekliği aşı konusunda bir tereddüt uyandırmış olabilir mi? Ama şunu unutmayın: Covid-19’u aşı sayesinde, adeta grip gibi atlatanların sayısı artık bunlarla yarışıyor. Kayıplarımızın çoğuysa tam doz aşı olmayanlar." ifadelerini kullandı.