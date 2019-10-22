Türk Silahlı Kuvvetleri, Suriye Milli Ordusu'yla birlikte Suriye'nin kuzeyinde PKK/YPG ve DEAŞ terör örgütlerine karşı Barış Pınarı Harekatı'nı 9 Ekim saat 16.00 itibarıyla başlattı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, verdiği harekat emrine ilişkin Twitter'da yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: "Türk Silahlı Kuvvetlerimiz Suriye Milli Ordusu'yla birlikte Suriye'nin kuzeyinde PKK/YPG ve DEAŞ terör örgütlerine karşı #BarışPınarıHarekatı'nı başlatmıştır. Amacımız güney sınırımızda oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek ve bölgeye barış ve huzuru getirmektir. Barış Pınarı Harekatı ile ülkemize yönelik terör tehdidini bertaraf edeceğiz. Oluşturacağımız güvenli bölge sayesinde Suriyeli sığınmacıların ülkelerine dönmelerini sağlayacağız. Suriye'nin toprak bütünlüğünü koruyacak, tüm bölge halkını terörün pençesinden kurtaracağız. Barış Pınarı Harekatı'nda görev alan kahraman Mehmetçiklerimizin her birini alınlarından öpüyor, kendilerine ve bu harekatta Türkiye ile birlikte olan tüm yerel destek unsurlarına muvaffakiyetler diliyorum. Allah yar ve yardımcımız olsun."

TRUMP'IN TWEETLERİ

Harekat tüm hızıyla sürerken ABD Başkanı Trump'tan Türkiye'yi yaptırımla tehdit eden ve "sonu gelmeyen savaşlar"dan dem vuran tweetler de peş peşe geldi. 14 Ekim'deki mesajında Trump, yaptırım uygulanmasına yetki veren başkanlık kararnamesini imzalayacağını söyledi.

ABD Hazine Bakanlığı da aynı gün bu yaptırımları duyurdu. Bakanlık açıklamasında, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'in yaptırım listesine alındığı bildirildi. Açıklamada ayrıca, Milli Savunma Bakanlığı ile Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının da yaptırım listesine eklendiği kaydedildi. Buna göre yaptırım listesine eklenen kişi ve kurumların varsa ABD'deki mal varlıkları dondurulurken bu kişi ve kurumların ABD ile finansal işlemler yapmalarının da engellendiği belirtildi.

ÇÖPE ATILAN MEKTUP

ABD'den gelen bu açıklamaların ardından ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence'in Dışişleri Bakanı Pompeo ile birlikte yapacağı Ankara ziyaretine gözler çevrildi.

Görüşmeden bir gün önce ABD medyasında Trump'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 9 Ekim'de yazdığı mektup yayınlandı. Diplomatik teamüllere uymayan ve teröristlerle müzakare öneren bu mektubun çöpe atıldığı öğrenilirken aynı gün başlatılan Barış Pınarı Harekatı en önemli cevap olarak değerlendirildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, daha sonra yaptığı açıklamada da mektubu unutmadığını, vakti geldiğinde gerekenin yapılacağını söyledi.

ABD İLE MUTABAKAT

17 Ekim'e gelindiğinde Ankara, ABD ile yapılan görüşmeye kilitlendi. Saatler süren görüşmelerin sonunda 13 maddelik anlaşma çıktı. ABD ile varılan mutabakatın en kritik maddesinde "Türk tarafı Barış Pınarı Harekatı’na, güvenli bölgeden YPG’nin 120 saat içinde geri çekilmelerini teminen ara verecektir. Barış Pınarı Harekatı, bu geri çekilmenin tamamlanmasını müteakip durdurulacaktır" deniyordu.

ABD ile varılan mutabakatın ardından yaptığı açıklamalarda sözlerin tutulmaması durumunda harekatın devam edeceğini kaydeden Erdoğan, dünkü konuşmasında da "Bildiğiniz gibi 120 saatlik şu anda bir ara durumu var. Dolayısıyla bu 120 saatin artık büyük bir bölümü sona erdi. Şimdi yarın (bugün) bizim Rusya, Soçi seyahatimiz var. Bu seyahatte Sayın Putin ile bu süreci ele alacak, ondan sonra da atılması gereken adımları inşallah atmış olacağız" ifadelerini kullandı.

TERÖRİST TACİZLER

Harekata verilen arada Türk Silahlı Kuvvetleri ABD ile varılan mutabakata uydu. Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada PKK/YPG'li teröristlerce 20 taciz gerçekleştirildiği bildirildi. 20 Ekim'de Tel Abyad'da keşif gözetleme görevi esnasında Piyade Uzman Onbaşı Sefa Fındık, teröristlerce açılan ateş sonucu şehit düştü.

TÜNELLER BULUNDU

Rasulayn’da devam eden arama-tarama faaliyetleri sırasında terör örgütü PKK/YPG’ye ait büyük miktarda silah ve mühimmatın bulunduğu cephanelik ele geçirildi. Terör örgütünün Rasulayn'daki tünelleri de ortaya çıkarıldı.

Anadolu Ajansının görüntülediği ve Rasulayn merkezini çevreleyen tünelin girişi, bir depo içerisinde yer alıyor. Merdivenlerle yerin yaklaşık 13 metre altına inilen tünel, 3 metre yüksekliğe ve 2,5 metre genişliğe sahip. Rasulayn ilçe merkezinden girildiğinde Türkiye sınırına kadar uzanan tünelin yapısı, örümcek ağını andırıyor.

22.00'DE BİTİYOR

17 Ekim'de ABD ile varılan mutabakat çerçevesinde Barış Pınarı Harekatı'na verilen 120 saatlik ara bugün saat 22.00'de doluyor. Milli Savunma Bakanlığı 17 Ekim'deki bilgilendirmesinde harekat kapsamında 702 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıklamıştı. Operasyon tamamlanacak mı, devam mı edecek bu sürenin sonunda belli olacak.