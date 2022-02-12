Son dakika: 12 Şubat Koronavirüs vaka tablosu açıklanıyor... Covid-19 vaka sayısı sayısı ve vefat sayısı ne?

Koronavieüs tablosu ve 12 Şubat Cumartesi güncel vaka sayıları merak ediliyor. 2020 Mart ayından beri dünyanın her yerinde hayatın her alanını etkileyen koronavirüs salgınında gündem Omicron varyantı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, tüm dünyayı paniğe sürükleyen omicron varyantının Türkiye'de de tespit edildiğini geçtiğimiz aylarda açıklamıştı. Güney Afrika ülkelerinde tespit edilen ancak kısa sürede neredeyse tüm dünyaya yayılan Omicron varyantının çok hızlı bulaşması güncel koronavirüs tablosuna ilgiyi arttırdı.

Tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de omicron varyantının neden olduğu vaka artış sayısı gündemden düşmüyor. Türkiye'de yaşayan vatandaşlar güncel koronavirüs vaka sayıları kaç oldu sorusunu araştırıyor. Sağlık Bakanlığı, günlük Koronavirüs Tablosu'nu her akşam "covid19.saglik.gov.tr" adresinde yayınlayıp Twitter hesabından da paylaşıyor.

12 ŞUBAT KORONAVİRÜS TABLOSU AÇIKLANDI!

12 Şubat Cumartesi günü Türkiye'de yapılan Covid-19 testlerini, vaka ve vefat sayılarını içeren günlük koronavirüs tablosu henüz açıklanmadı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından paylaşılan güncel vaka sayıları belli olduğunda haberimizde yer alack.

GÜNCEL KORONAVİRÜS VAKA SAYILARI

Türkiye koronavirüs tablosuna göre son 24 saatte 458 bin 142 Kovid-19 testi yapıldı, 95 bin 065 kişinin testi pozitif çıktı, 253 kişi yaşamını yitirdi, iyileşenlerin sayısı ise 85 bin 758 oldu.

18 yaş üstü nüfusta ikinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 84,75 birinci doz aşı yapılanların oranı yüzde 92,72 olarak kayıtlara geçti. Türkiye'de bugüne kadar uygulanan aşı miktarı 143 milyon 845 bin 934 doza yükseldi.

FAHRETTİN KOCA'DAN AŞI UYARISI

18 yaş üstünde en az iki doz aşı yaptıranların oranının en yüksek olduğu 10 il Osmaniye, Ordu, Amasya, Muğla, Kırklareli, Çanakkale, Eskişehir, Balıkesir, Zonguldak, Manisa oldu.

En az iki doz aşı uygulananların oranının en düşük olduğu iller ise Şanlıurfa, Batman, Siirt, Diyarbakır, Bingöl, Muş, Mardin, Bitlis, Ağrı ve Elazığ olarak sıralandı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"TURKOVAC, Şehir Hastaneleri, Eğitim ve Araştırma Hastaneleri başta olmak üzere 81 ilimize ulaştırılmış durumda. Turkovac’ı bekleyenler zaman kaybetmesin. Hatırlatma dozu aşısını yaptırmayanlar yerli aşımıza güvensin. Hastalık hafif atlatılıyor düşüncesiyle risk almayalım."

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