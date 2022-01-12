Güncel altın fiyatları yatırımcılar ve birikimini değerlendirmek isteyen vtandaşlar tarafından araştırılıyor. ABD Çekirdek enflasyon oranını 5.5 olarak açıkladı, altın fiyatlarının aşağı yönlü hareketi başladı. 12 Ocak Çarşamba gününde yönünü yeniden aşağı çeviren altın fiyatları gündemde.

12 OCAK ALTIN FİYATLARI

Altın fiyatlarında yaşanan hareketlilik 12 Ocak Çarşamba günü de sürüyor. 12 Ocak günü saat 20.17'de gram altın fiyatları 791,58 lira, çeyrek altın ise 1.279,62 lira olarak kaydedildi. İşte 12 Ocak Çarşamba ata altın, cumhuriyet altını, 22 ayar bilezik gramı, yarım altın fiyatları canlı