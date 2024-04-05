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        Haberler Gündem 3. Sayfa Son dakika: 12 işyerinin kurşunlanması olayına karışan 11 şüpheli yakalandı

        12 işyerinin kurşunlanması olayına karışan 11 şüpheli yakalandı

        İstanbul'da 28 Mart 2024 - 3 Nisan 2024 tarihleri arasında gerçekleşen 12 işyerinin kurşunlanması olayına karışan şahıslara yönelik düzenlenen "MAHZEN-25" operasyonlarında 11 şüpheli yakalandı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 05.04.2024 - 08:40 Güncelleme: 05.04.2024 - 08:40
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        12 işyerinin kurşunlanmasında 11 gözaltı
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        İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul’da 12 iş yerinin kurşunlaması olayına karışan 11 şüphelinin “Mahzen-25” Operasyonları sonucu yakalandığını açıkladı.

        Bakan Yerlikaya X hesabından yaptığı paylaşımda İstanbul’da 28 Mart 2024 - 3 Nisan 2024 tarihleri arasında gerçekleşen 12 iş yerinin kurşunlanması olayına karışan şahıslara yönelik düzenlenen “Mahzen-25” operasyonlarında 11 şüphelinin yakalandığını açıkladı.

        Yerlikaya paylaşımında İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü koordinesinde; Bahçelievler, Zeytinburnu ve Sultangazi İlçe Emniyet Müdürlükleri ile düzenlenen ortak operasyonlarda 12 iş yerinin kurşunlanması olayına karıştığı tespit edilen şüphelilerin eylemlerde kullanılan çalıntı motor, kask ve eylem silahları ile birlikte yakalandığını belirtti.

        Yerlikaya paylaşımında operasyonlar sonucu 8 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet AK 47 uzun namlulu silah, 3 adet otomatik tabanca, 1 adet çalıntı motor, 2 adet çelik yelek ve muhtelif miktarda satışa hazır hale getirilmiş uyuşturucu maddeye el konulduğunun bilgisini verdi.

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