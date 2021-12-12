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Haberler Gündem 12 Aralık koronavirüs tablosu - Vaka ve vefat sayıları kaç?

12 Aralık koronavirüs tablosu açıklandı! İşte güncel vaka ve vefat sayısı...

Koronavirüsle mücadele dünya genelinde hız kesmeden devam ediyor. Eğitimden ekonomiye pek çok alanı ciddi oranda etkileyen salgında ortaya çıkan yeni varyantlar, güncel vaka ve vefat sayılarının araştırılmasına neden oluyor. 12 Aralık vaka ve vefat sayısı ne? Güncel koronavirüs tablosu

12.12.2021 - 18:21 | Güncelleme: ABONE OL
12 Aralık koronavirüs tablosu - Vaka ve vefat sayıları kaç?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın tüm dünyayı paniğe sürükleyen omicron varyantından Türkiye'de de tespit edildiğini açıklaması üzerine vatandaşların gözleri güncel koronavirüs tablosuna çevrildi. Sağlık Bakanlığı, günlük Koronavirüs Tablosu'nu her akşam "covid19.saglik.gov.tr" adresinde yayınlayıp Twitter hesabından da paylaşıyor.

12 ARALIK KORONAVİRÜS TABLOSU AÇIKLANDI

12 Aralık Pazar günü Türkiye'de yapılan Covid-19 testlerini, vaka ve vefat sayılarını içeren günlük koronavirüs tablosu açıklandı.

TÜRKİYE'NİN KORONAVİRÜS KARNESİ

Buna göre, son 24 saatte 345 bin 754 Kovid-19 testi yapıldı, 17 bin 956 kişinin testi pozitif çıktı, 182 kişi yaşamını yitirdi, iyileşenlerin sayısı ise 22 bin 648 oldu.

18 yaş üstü nüfusta ikinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 82,03 birinci doz aşı yapılanların oranı yüzde 91,05 olarak kayıtlara geçti. Türkiye'de bugüne kadar uygulanan aşı miktarı 121 milyon 655 bin 651 doza yükseldi.

2 DOZ AŞIDA REKOR ORDU'NUN

18 yaş üstünde en az iki doz aşı yaptıranların oranının en yüksek olduğu 10 il Ordu, Osmaniye, Amasya, Muğla, Kırklareli, Çanakkale, Eskişehir, Balıkesir, Zonguldak, Bartın oldu.

En az iki doz aşı uygulananların oranının en düşük olduğu iller ise Şanlıurfa, Batman, Siirt, Diyarbakır, Muş, Bingöl, Mardin, Bitlis, Ağrı ve Bayburt olarak sıralandı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"Ülkemizde toplam 6 kişide Omicron varyantı tespit edilmiştir. Biri İstanbul’da, 5’i İzmir’dedir. Bu 6 kişi Covid-19’u hafif belirtilerle geçirmektedir. Hastaneye yatırılmalarına ihtiyaç olmamıştır. Vatandaşlarımız kaygılanmamalı, tedbirlere uymalı, eksik aşılarını tamamlamalıdır."

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