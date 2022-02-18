11 yaşındaydı! Koridorda koşuyordu! Okulda ölüm!

Son dakika haberler... İstanbul Zeytinburnu Beştelsiz Mahallesi’nde bulunan Şemsettin Sami Ortaokulu’nda dün saat 13.00 sıralarında akılalmaz bir olay meydana geldi.
BİR ANDA YERE YIĞILDI
İHA'da yer alan son dakika haberine ve iddialara göre, 11 yaşındaki 5. sınıf öğrencisi Kubilay Cemal Öztürk okul koridorunda koşarken bir anda yığıldı.
HEMEN HASTANEYE KALDIRILDI
Çocuğun yerde nefes alamadığını gören öğretmenleri durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. İlk müdahaleyi okulda yapan sağlık ekipleri, çocuğu çevredeki bir özel hastaneye kaldırdı.
MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI
Burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan çocuk hayatını kaybetti. Olay yerinde incelemelerini gerçekleştiren polis ekipleri ise konuyla ilgili çalışma başlattı.
"11 YAŞINDAYDI, YALAN OLDUĞUNU SÖYLESİNLER"
Hayatını kaybeden çocuğun ailesi hastane önünde sinir krizi geçirdi. Gözyaşlarına hakim olamayan anne Öztürk, “Oğlum o benim, daha 11 yaşındaydı. Yalan olduğunu söylesinler” diyerek üzüntüsünü dile getirdi. Kubilay Cemal Öztürk’ün cenazesi otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu’na kaldırıldı.
"KALP MASAJI YAPTILAR"
Okuldaki 6’ıncı sınıf öğrencisi Hira Nur Öztürk, “Koşarken düşmüş. Bayılıp, titremiş. Öğretmenler odasına götürüp, ambulansa haber vermişler. Kalp masajı falan yaptılar. Nefes almıyor' dediler. Bizi oraya yaklaştırmadılar. Öğretmenler şu an üzgün ağlıyorlar” diye konuştu.
"HASTANEDE VEFAT ETMİŞ"
Hayatını kaybeden çocuğun amcası Eyüp Öztürk, “Okulda teneffüste kantine giderken yere düşüyor. Hemen müdahale ediyorlar. 15-20 dakika kalp masajı yapılmış. Sonra derhal hastaneye getirmişler. Hastanede vefat etmiş. Şimdi Adli Tıp Kurumu’na gidecek. Orada da ölüm sebebi araştırılacak. Kamera kayıtlarındaki görüntülere göre kendi kendine yere düşmüş” dedi.
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