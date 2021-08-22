11 yaşındaki Melih böyle vuruldu!

Diyarbakır'da annesi ve 3 kardeşi ile alışverişten dönen 11 yaşındaki Melih B., sokakta husumetlisine ateş eden bir kişinin silahından çıkan kurşunla yaralandı. Melih'in vurulma anı ise güvenlik kamerasına yansıdı.
Olay, önceki akşam saatlerinde merkez Bağlar İlçesi Bağcılar Mahallesi'nde bulunan bir sokakta meydana geldi. Akşam saatlerinde annesi ve 3 kardeşi ile market alışverişinde dönen Melih B., sokağa girdi. 11 yaşındaki Melih, bu sırada arkadan husumetlisine ateş eden bir kişinin silahından çıkan kurşunla yere yığıldı. Melih'in ayağından kanlar geldiğini gören annesi Tuba ve çevredekiler durumu polis ile sağlık ekiplerine bildirdi.
Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı olan Melih'e ilk müdahaleyi yaptıktan sonra ambulansla Dicle Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırdı. Yaşanan o anlar ise bir işyerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Polisin, olayla ilgili olarak başlattığı soruşturma sürüyor.
MERMİ ÇEKİRDEĞİ AMELİYATLA ÇIKARILDI
Dicle Üniversitesi Hastanesi'nde yapılan ilk müdahalenin ardından Melih B., ameliyata alındı. Diz kabağında kalan mermi çekirdeği doktorların gerçekleştirdiği operasyonla başarılı bir şekilde çıkarıldı. Olayı anlatan Melih, "Arkandan 2,3 el silah sesi geldi. Ayağım birden elektriklenmeye başladı. Ondan sonra yere düştüm. Kanlar çıkmaya başladı" dedi.
'ATEŞ SESLERİ GELDİ, BİR BAKTIM OĞLUM YERDE'
Anne Tuba B., marketten dönüp eve gittikleri sırada silah sesleri duyduklarını söyledi. Tuba B., Marketten çıkıp sokağa girdik. Sokağın çıkışında arkamızda ateş sesleri gelmeye başladı. Bir anda çocuğumun ayağına denk geldi. Bir baktım oğlum yerde. 4 çocuğumda benimle beraberdi. Birden kaçtılar, vatandaşlar ambulansı aradı. Şikayetçiyim. Gördü bizi 4 çocukla insan var, nasıl ateş etti. Bizi gördün vurmasaydın dursaydın. Çocuklarımdan biri bebek arabasındaydı. Diğerleri sağımda solumda, Melih ise bebek arabasını sürüyordu. Bebeğime değebilirdi. Ben bebeğimden korktum" diye konuştu.
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