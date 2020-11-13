11 yaşındaki çocuğa dehşeti yaşatmıştı! Hakim karşısına çıktı

Sakarya 1’inci Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davanın duruşmasına cinsel istismara uğrayan çocuğun ailesi, bulunduğu ildeki mahkemeden SEGBİS ile katıldı.
Tutuklu sanık Fatih Şağban'ın duruşmada yaklaşık 4 saat boyunca ifade verdi. Şağban ifadesinde, “Trump’un aldığı karar ve Biden’in de görüş olarak bildirdiği üzere İslam cemaatlerini bitirmek için saldırılar başlamıştır.
FETÖ terör örgütüne karşı yaptığımız reddiyeler nedeni ile bu durum başımıza getirilmiştir. FETÖ yardım ve yataklık yapmanın haram olduğuna ilişkin fetvam nedeni ile hedefe alındık. Başka cemaat liderlerine yönelik kumpaslarda yapılmıştır. İnanıyorum Türk yargısı kumpası bozacaktır” dedi.
Fatih Şağban, olayın hukukçu FETÖ’cüler tarafından abartıldığını ifade ederek, “Cemaate ait nezih evde kalmak, cemaatin nüfusundan faydalanmak, kanunsuz zenginleşmek için kızını bize teklif ederek ‘Efendim bu kızı sana verelim’ demiştir. 'Yaşı ufak, olmaz’ desem de ‘Ben ve Çorum’daki arkadaşlar da rüyamızda genç bir kız nikah kıydığını gördük’ diyerek kızını ima ettiler. 'Y. kendisini mehdinin hanımı olarak görüyor’ demişlerdir. Belki de delil toplamak için böyle konuştular, ancak ısrarlara rağmen ben başımdan savdım.
Olay başlangıcında bunları tümden savmam gerekiyordu. Ancak bir yandan devam eden iş sözleşmesi ve pandemi nedeni ile aileyi gönderemedik. Kurban Bayramı’nda iyi bir şekilde ayrıldık. Bu işleri FETÖ’cü mahrem damat ile düzenlemişlerdir. Bayramda iyi şekilde yanımızdan ayrılan aile, daha sonradan böyle bir şey iddia etmiştir. Karşı tarafı sakinleştirmek için söylediğim sözler tutuklanmama sebebiyet olmuştur. Y.’nin beyanlarını incelediğimde babasına münferit eylem olarak bahis ettiği olay, devreye giren hukukçu FETÖ’cüler tarafından abartılmıştır. Olay devamlı yapılan zincirleme tacize sokulmuş. Ailesinden 10 kişinin bulunduğu toplam 20 kişinin bulunduğu binada alıkoyma iftirası atılmıştır. Y. isimli çocuğun beyanları kurgudur, abartıdır. Hatta olay gününü çocuğun 12 yaş altına çekerek ağır haline sokmaya çalışmaktadırlar” diye konuştu.
‘İSTİSMARCILARIN KÖKÜNÜ KAZIYACAĞIZ’
Fatih Şağban’ın savunmanın ardından duruşmaya ara verildi. Verilen arada Sakarya Adliyesi önüne çıkan UCİM Saadet Öğretmen Çocuk İstismarı ile Mücadele Derneği Başkanı Saadet Özkan, “Davayı politik bir hale getirmeye çalıştı, işin içine basın mensuplarını koydu. Bu işin içinde, çocuk için buraya gelenleri CIA ajanı olmakla suçladı. Her türlü rezillikle karşı karşıyayız, istismarcının en ağır cezayı alması için sonuna kadar davanın takipçisi olacağız, çocuklar vatandır diye çıktığımız bu yolda, çocuklarımız hiçbir istismarcının elinde kalmayacaklar. Bugün sesini çıkaran 11 yaşındaki çocuğumuza vatanımız adına minnettarız. Bu istismarcıların kökünü her yerden kazıyacağız” dedi.
‘İSTİSMARA DAİR HİÇBİR ŞEYE CEVAP VEREMEDİ’
UCİM Avukatı Mine Rana Kahraman da, “Duruşma başladıktan sonra karşı, taraf avukatı dernek avukatlarının duruşmaya katılmasını engellemek istedi. Mahkeme heyeti buna müsaade etmedi ve davaya devam etmemize karar verdi. Sonra sanığın ifadesine başlandı. 4 saat süren savunmasında istismara dair hiçbir şeye cevap veremedi. Heyet tarafından sorular sorulduğunda da çok sıkıştı, heyecanlandı ve bunu yaptığını kabul etti. Dolayısıyla heyette bu sürecin sonunda duruşmaya ara verdi. Bundan sonra mağdur çocuğumuz konuşacaktır. Davanın takipçisiyiz” diye konuştu.
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