11 yaşında kahreden acı!

Trabzon'un Akçaabat ilçesindeki Gümüşlü Mahallesi'nde, 12 Kasım günü akılalmaz bir olay yaşandı. Metinkale Ortaokulu öğrencisi 11 yaşındaki Muhammet Safa Koca, elektrikli bisiklet ile gezintiye çıktı. Koca´nın kullandığı bisiklet, kontrolden çıkarak şarampole yuvarlandı. Bisikletin üzerinden savrulan Muhammet Safa, ağır yaralandı.

HAYATA 10 GÜN TUTUNABİLDİ

DHA'da yer alan habere göre çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalede bulunduğu Koca, Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Tıp Fakültesi Farabi Hastanesi´ne kaldırılarak tedaviye alındı. Burada yoğun bakım servisine alınan Muhammet Safa Koca, doktorların tüm çabalarına rağmen dün sabah saatlerinde kurtarılamayarak yaşamını yitirdi. Koca´nın cenazesi, ilçedeki aile kabristanlığında toprağa verildi.