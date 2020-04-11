Gram altın, çeyrek altın fiyatları yükselişte. İstanbul serbest piyasada işlem gören 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı bu hafta yüzde 4,48 kazançla 363,50 lira, Cumhuriyet altınının satış fiyatı da yüzde 4,46 artışla 2.415,00 lira oldu. Geçen hafta 565 lira olan çeyrek altının satış fiyatı, bu hafta 590 liraya yükseldi. İşte 11 Nisan Cumartesi güncel ve anlık altın fiyatları