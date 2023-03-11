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Haberler Yaşam Sayısal Loto Son dakika: 11 Mart Çılgın Sayısal Loto sonuçları açıklandı! Sayısal Loto çekiliş sonucu sorgula!

11 Mart Çılgın Sayısal Loto sonuçları açıklandı! Sayısal Loto çekiliş sonucu sorgula!

Binlerce kişi tarafından merakla beklenen Çılgın Sayısal Loto sonuçları açıklandı. 11 Mart Sayısal Loto çekiliş sonuçlarının açıklanmasının ardından bilet sorgulama işlemleri hız kazandı. İşte 11 Mart 2023 Cumartesi Çılgın Sayısal Loto sonuç sorgulama ekranı...

Giriş: 11.03.2023 - 21:40 | Güncelleme: ABONE OL
Son dakika: 11 Mart Çılgın Sayısal Loto sonuçları açıklandı! Sayısal Loto çekiliş sonucu sorgula!
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Milli Piyango İdaresi (MPİ) tarafından çekilişi gerçekleştirilen Çılgın Sayısal Loto'da büyük ikramiyeyi kazanan şanslı numaralar bu akşam canlı yayında açıklandı. Binlerce vatandaşın şansını denediği Çılgın Sayısal Loto çekilişi, Milli Piyango TV Youtube kanalı üzerinden gerçekleştiriliyor. İşte noter huzurunda gerçekleştirilen 11 Mart Cumartesi Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları...

11 MART 2023 ÇILGIN SAYISAL LOTO SONUÇLARI

23 - 38 - 45 - 66 - 77 - 83

JOKER 75 + SÜPERSTAR 2

SAYISAL LOTO SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI

SÜPERSTAR NEDİR?

SüperStar, Çılgın Sayısal Loto'ya eklenen ve tutturduğun numara sayısına göre değişen oranlarda kazanç miktarını arttıran yeni bir özelliktir.

Süperstar oynamak için Çılgın Sayısal Loto’da en az 1 kolon oynamak şarttır; SüperStar yalnız başına oynanamaz.

ÇILGIN SAYISAL LOTO NASIL OYNANIR?

Çılgın Sayısal Loto, www.Millipiyangoonline.com , Milli Piyango Şans Oyunları uygulamaları üzerinden ve tüm bayilerden oynanabilir. Hem dijitalde hem sokakta; sana en yakın yerdeyiz!

Çılgın Sayısal Loto, Sen Seç ve Sistem Oyunu modlarında oynanabilir;

Sen Seç modunda, 90 adet Çılgın Sayısal loto numarası içerisinden ister şanslı 6 numaranı sen seçebilir ister Rastgele Tek, Rastgele Çift seçenekleri ile sisteme seçtirerek kolonunu hızlı oluşturabiliirsin.
Sistem Oyunu modunda, en az 7 en çok 19 adet Çılgın Sayısal Loto numarası seçerek sistem tarafından oluşturulan tüm farklı kolon kombinasyonlarıyla şansını daha da arttırabilirsin.
Haftada 3 gün kazanma şansın var! Çılgın Sayısal Loto haftada 3 gün: Pazartesi, Çarşamba ve Cumartesi günleri çekilir. Her çekilişte küre içerisindeki 90 numara içinden 6 numara + 1 Joker numarası çekilir. Joker sayısı, çekilen her bir rakam tekrar çekilişe dahil edilmeden çekilmektedir.

Oynadığın her kolon çekilişte çıkan numaralardan 6, 5+1 (Joker), 5, 4, 3 veya 2 numara doğru tahmin edersen ikramiye kazanırsın.

6 bilen Çılgın Sayısal Loto büyük ikramiyesini kazanır! Aynı ikramiye kategorisinde birden fazla kazanan olması halinde ise ikramiye havuzu kazananlar arasında eşit bölüşülür.

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Haberi Hazırlayan : Türker Üner

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