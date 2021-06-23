11. kattan düşen Raziye öğretmenin şüpheli ölümü

İHA

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde 11. kattaki evlerinin balkonundan düşerek hayatını kaybeden Beden Eğitimi Öğretmeni Raziye Ebru Erciyes'in ağabeyi, intihar etmesi için bir sebebin olmadığını belirttiği kız kardeşini kocasının balkondan aşağı ittiğini iddia etti. Ağabey, güvenlik kameralarında kız kardeşinin kocasının polisten kaçtığının göründüğünü kaydetti.

İHA'nın haberine göre, 3 gün önce ilçeye bağlı Yunus Emre Mahallesi Göksu Sokak üzerinde bulunan apartmanın 11. katında oturan 2 çocuk annesi Raziye Ebru Erciyes (33),gece saatlerinde evinin balkonundan aşağı düşerek hayatını kaybetti. Talihsiz kadının cenazesi yapılan incelemenin ardından morga kaldırıldı. Binanın güvenlik kameralarına da yansıyan görüntülerde, olayda kısa bir süre önce binaya girdiği görülen Raziye Ebru Erciyes'in eşi H.D.E., eşi yere düştükten sonra yarı çıplak halde dışarı çıkması yer aldı. Görüntülerde polis ekiplerini görünce binaya kaçmaya çalışan H.D.E., yakalanarak gözaltına alındı. H.D.E., çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

'BİZ EŞİNİN EBRU'YU İTTİĞİNİ DÜŞÜNÜYORUZ'

Raziye Ebru Erciyes'in Antalya'da yaşayan ağabeyi Haluk Dökmez, H.D.E.'nin serbest bırakılmasının ardından Kayseri Adalet Sarayı'na gelerek, karara itiraz etti. Adliye çıkışı konuşan acılı ağabey Haluk Dökmez, "Antalya'da yaşıyorum. Olay günü sabah aldığım şok bir haberle buraya geldim. Kardeşim benim gibi beden eğitimi mezunu. 6 aylık ve 6 yaşında çocuğu var. Kardeşimin intihar etme şansının olabileceğini düşünmüyorum. Çünkü bir psikolojik problemi ve intiharı düşünebileceği bir durumu yok. Şen şakrak, etrafına neşe veren birisiydi. Olay günü yaşananlar bizi çok üzdü ve olay sonrasında yaşananlar halen üzüyor. Herkesin hak ettiği cezayı almasını istiyoruz. Biz eşinin Ebru'yu ittiğini düşünüyoruz. Eve alkollü geldiğini kendisi söylüyor. Tartışma sonucunda balkona çıktığını, ondan sonrasını hatırlamadığını dile getiriyor. Buna rağmen şu anda adli kontrol şartıyla dışarı salındı. Biz sadece adalet istiyoruz. Eğer suçluysa cezasını çekmesini istiyoruz. Başka bir dileğimiz yok" ifadelerini kullandı.

'BUNUN NASIL AÇIKLAMASI OLUR, ATEŞ DÜŞTÜĞÜ YERİ YAKIYORMUŞ'

Daha önce aile içerisinde tartışmaları olduğunu anlatan Dökmez, "Ebru daha önce babamın Aksaray'daki evine gelmiş. Daha sonra eşiyle barışıp tekrar dönmüş. Binadan içeriye alkollü olarak girdiği belli, sallanarak giriyor. Bunu zaten kendisi de söylüyor. Daha sonra belli bir süre koşarak çamaşırları ile kapıdan dışarı çıkıyor. Sonrasında tekrardan polisten kaçıyor. Güvenlik kameralarında hepsi var. 4-5 polis yakalayıp tekrar dışarı çıkarıyorlar. 3 gündür nezaretteydi, dün sabah itibariyle adli kontrol şartıyla salıverilmiş. Bunun nasıl bir açıklaması olur bilmiyorum ama gerçekten ateş düştüğü yeri yakıyormuş. Bu tarif edilebilir bir acı değil" dedi.

YAŞANANLAR GÜVENLİK KAMERASINDA

Öte yandan, Raziye Ebru Erciyes'in 11. kattan düşmesinin ardından yaşanan olaylar binanın güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde, Raziye Ebru Erciyes'in eşi H.D.E.'nin olaydan kısa süre önce apartmana girdiği, daha sonra yarı çıplak halde koşarak dışarı çıktığı görülüyor. Olay yerine gelen polis ekiplerinden kaçan H.D.E.'nin ekipler tarafından yakalanarak gözaltına alınması da saniye saniye görüntülere yansıdı.