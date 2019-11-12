Analistler, ticaret görüşmelerindeki iyimser havanın altının ons fiyatını aşağı yönlü baskılamaya devam ettiğini belirterek, üst üste dördüncü güne değer kaybıyla başlayan altının ons fiyatının, dün 1.448 dolarla 5 Ağustos'tan bu yana en düşük seviyesini gördüğünü bildirdi.

ABD Başkanı Donald Trump'ın azil sürecine ilişkin haber akışı ve ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın yarın Kongre'de yapacağı sunumunun altın fiyatları üzerinde etkili olmasının beklendiğini kaydeden analistler, Hong Kong'da devam eden gösterilerin de yatırımcıların odağında olduğunu ifade etti.

Teknik açıdan altının ons fiyatında 1.447 dolar seviyesinin kırılması halinde düşüş eğiliminin devam edebileceğine değinen analistler, gram altında ise 267 liranın destek olarak öne çıktığını söyledi.