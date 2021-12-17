103 amiral hakkındaki iddianame kabul edildi

AA

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, şüphelilerin, ADMEK-2 isimli WhatsApp grubunda söz konusu bildirinin taslağının paylaşılmasından itibaren metnin oluşturulmasına kadar katkı sundukları, altını imzalamayı kabul ettikleri ve yayımlanması için anlaştıkları belirtildi.

103 şüphelinin seçilmiş hükümeti hedef aldıklarına ve muvazzaf askeri personel ile toplumun muhalif kesimlerini birlikte harekete geçirmek üzere anlaştıklarına dikkati çekilen iddianamede, bildiride geçen Montrö vurgusunun da "araç" olarak kullanıldığı, bunun WhatsApp grubunda yer alan şüphelilerin yazışmalarından anlaşıldığı vurgulandı.

İddianamede, şüphelilerin ortak bir iştirak iradesiyle hazırlanan bildiriyi kamuoyuyla paylaşarak, meşru iktidara karşı harekete geçmek üzere ve hükümetin görevlerini yapmasını kısmen veya tamamen engellenmesi amacıyla Türk Silahlı Kuvvetleri içerisinde emir komuta dışında hareket edilmesini hedefledikleri aktarıldı.

Ankara 20. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen iddianamede, 103 şüpheli hakkında, "Anayasal düzene karşı suç işlemek için anlaşma" suçundan 3 yıldan 12 yıla kadar hapis cezası talep edildi.

SORUŞTURMANIN GEÇMİŞİ

Başsavcılık, 4 Nisan 2021'de bir grup emekli amiralin yayımladığı "Montrö bildirisi"ne ilişkin soruşturma başlattığını duyurmuştu.

Şüpheliler, ifadelerinin alınmasının ardından adli kontrolle serbest bırakılmıştı.