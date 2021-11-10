İstanbul Anadolu yakasında ve Avrupa yakasında yaşanacak su kesintileri ile İstanbul barajlarının doluluk oranları İstanbulluların gündeminde. Hava sıcaklıklarının hızla yükselmesiyle İstanbul barajlarının doluluk oranları düşmeye başladı. 10 Kasım 2021 İstanbul'da arıza ve bakım sebebiyle su kesintisi yaşanacak ilçeler ve mahalleler İSKİ tarafından paylaşıldı. İstanbul'da sular ne zaman, saat kaçta gelecek? sorusu gündemde. İşte 10 Kasım 2021 İSKİ su kesintisi

10 KASIM İSKİ ARIZA VE SU KESİNTİSİ DUYURULARI (GÜNCEL)

Arıza Kesinti İlçe : Arnavutköy Etkilenen Mahalleler : İmrahor Mah,Yavuz Selim Mah Arıza Sebebi : Basınç Düşüklüğü Başlama Tarihi : 09.11.2021 16:56 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 10.11.2021 tarihinde saat 12:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti İlçe : Esenler Etkilenen Mahalleler : Menderes Mah,Kazım Karabekir Mah Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 10.11.2021 09:38 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 10.11.2021 tarihinde saat 12:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti İlçe : Kadıköy Etkilenen Mahalleler : Osmanağa Mah Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 10.11.2021 05:55 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 10.11.2021 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti İlçe : Sultangazi Etkilenen Mahalleler : Cumhuriyet Mah Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 10.11.2021 09:05 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 10.11.2021 tarihinde saat 11:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.



10 KASIM İSTANBUL BARAJLARININ DOLULUK ORANI (GÜNCEL)