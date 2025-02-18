10 ilde HDK operasyonu! 60 gözaltı kararı
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, PKK/KCK terör örgütünün Halkların Demokratik Kongresi'ne yönelik soruşturma başlattı. HDK yapılanmasında faaliyet gösterdiği gerekçesiyle 60 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. İstanbul ve 9 ilde yapılan operasyonlarda 52 şüpheli gözaltına alındı. 8 şüpheli aranıyor.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nca PKK/KCK terör örgütünün Halkların Demokratik Kongresi (HDK) yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, İstanbul ve 9 ilde düzenlenen operasyon sonucu 52 şüpheli yakalandı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından PKK/KCK terör örgütünün Halkların Demokratik Kongresi (HDK) yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, İstanbul'da faaliyet gösterdiği iddiasıyla 60 şüpheli tespit edildi.
Tespit edilen şüphelilerin deşifre edilmesine yönelik İstanbul ve 9 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Düzenlenen operasyon sonucu 52 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Firari şüphelilerin yakalama çalışmalarının ise sürdüğü öğrenildi.