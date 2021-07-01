Türkiye, bugünden itibaren normalleşme kademesine geçti. Koronavirüs vakaları 5-6 bin bandında seyrediyor. En güncel koronavirüs tablosuna göre; Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı. Buna göre, son 24 saatte 228 bin 16 3 Kovid-19 testi yapıldı, 5 bin 496 kişinin testi pozitif çıktı, 45 kişi hayatını kaybetti, hasta sayısı ise 522 olarak kayıtlarda yer aldı.

1 TEMMUZ KORONAVİRÜS TABLOSU AÇIKLANIYOR!

1 Temmuz koronavirüs tablosu henüz açıklanmadı açıklandığında haberimizde olacak.

30 HAZİRAN KORONAVİRÜS TABLOSU

TÜRKİYE'DEN KORONAVİRÜS HABERLERİ

Ağır hasta sayısı 727 oldu, 7 bin 191 kişinin Kovid-19 tedavisi veya karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 5 milyon 294 bin 285'e yükseldi.

Test sayısı 60 milyon 786 bin 975'e ulaştı, vaka sayısı 5 milyon 425 bin 652, vefat sayısı da 49 bin 732 oldu.

50 YAŞ ÜZERİ İÇİN 3.DOZ AŞI

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, video konferans yöntemiyle düzenlenen Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısının ardından yaptığı açıklamada, Kovid-19 ile mücadele kapsamında iki doz aşı olmuş 50 yaş ve üzerindekiler ile sağlık çalışanlarının yarından itibaren istedikleri aşıyla üçüncü dozlarını olmak üzere randevu alabileceklerini bildirdi.

Üçüncü doz aşının hangi aşı türü ile olduğunun herhangi bir kısıtlaması ya da önceliğinin bulunmadığının altını çizen Koca, "Vatandaşlarımız ve sağlık çalışanlarımız ilk iki dozda hangi aşıyı yaptırmış olurlarsa olsunlar üçüncü doz olarak istedikleri aşıyı olabilirler. Bu konuda tercih sizlere aittir. Gönül rahatlığı ile istediğiniz aşıyı üçüncü doz olarak yaptırabilirsiniz." diye konuştu.

Koca, bugün itibarıyla yaklaşık 50 milyon doz Kovid-19 aşısı yapıldığına işaret ederek, "İlk doz aşısını olan vatandaşlarımızla ikinci doz aşı zamanı gelen vatandaşlarımızın takvimleri birleştiğinde günde 1,5-2 milyon dolaylarında aşı yapıyor olacağız. Aşılarımızı ne kadar erken dönemde olursak milletçe salgından o derece erken kurtulmuş olacağız. Aydınlık yarınların bizim olduğunu artık hepimiz görüyoruz." diye konuştu.

Bilim Kurulunun gündeminde "Kovid-19'u geçirenlerin ne zaman aşı olacakları" konusunun da bulunduğunu belirten Koca, şunları söyledi:

"Bildiğiniz gibi hastalığın üzerinden 6 ay geçtikten sonra aşı hakkı tanımlanıyordu. Bugünden itibaren bu süre 3 aya indirilmiştir. Hastalığı geçirmiş olan vatandaşlarımız hatırlatma dozu olarak aşıyı hastalığın üzerinden 3 ay geçtikten sonra olabileceklerdir. Bu durumun mevcut antikor seviyesini ve koruyuculuğu önemli ölçüde artıracağı değerlendirilmiştir.

Elde edilen yeni veriler ışığında BioNTech aşısının ilk dozunu olan vatandaşlarımızın ikinci dozlarını 4 hafta sonra olabilecek şekilde randevu almaları uygun bulunmuştur."

Cumhurbaşkanlığınca Kovid-19 tedbirleri kapsamında kamu kurum ve kuruluşlarında normalleşme süreci ve alınacak tedbirlere ilişkin genelge yayımlandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla Resmi Gazete'de yer alan genelgeye göre, 1 Temmuz itibarıyla kamu kurum ve kuruluşlarının normal düzen ve mesai saatlerinde çalışmalarını sürdürecek.

Kronik rahatsızlığı bulunan 60 yaş ve üzeri çalışanlar ile gebeliğinin 24'üncü haftasından 32'nci haftasına kadarki süre içerisinde bulunan çalışanlar idari izinli sayılmaya devam edecek.

Ulusal veya uluslararası düzeyde kapalı alanlarda düzenlenecek her türlü toplantı veya aktivitenin gerekli güvenlik önlemleri alınmak suretiyle video/tele konferans gibi sesli-görüntülü iletişim sistemleri vasıtasıyla uzaktan yapılmasına özen gösterilecek.

Rusya'nın Kovid-19 tedbirleri kapsamında uyguladığı uçuş kısıtlamasını kaldırmasının ardından Antalya'da turizm hareketlendi.

Fraport TAV Antalya Havalimanı Genel Müdürü Deniz Varol, 22-29 Haziran döneminde Antalya Havalimanı'na dış hatlardan 1707 uçakla 326 bin 570 yolcu geldiğini söyledi. Hava trafiğinin özellikle Rusya'dan gelen uçuşların başlamasıyla yoğunlaştığını dile getiren Varol, Antalya'ya 8 günde gelen Rus yolcu sayısının 110 bini aştığını belirtti. Rusya'dan 20 noktadan 8 günde 389 uçakla yolcu geldiğini aktaran Varol, günde ortalama 15 bin Rus turistin kente geldiğini bildirdi.

Kayseri Şehir Hastanesi Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Merkezinde (GETAT) Kovid-19 hastalarına hem serviste ve yoğun bakımda hem de taburcu edildikten sonra uygulanan ozon tedavisinin iyileştirici etkisi gözlendi. Kovid-19 nedeniyle serviste ve yoğun bakımda yatan 300 hastaya uygulanan ozon tedavisi sonucu servislerden erken taburcu edilme ve yoğun bakıma gidişte azalma olduğu belirlendi.

Ardahan'nın Çıldır ilçesinde bir köy, Kovid-19 tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.

Antalya'nın Korkuteli ilçesinde bir evde kumar oynayan ve Kovid-19 salgını tedbirlerini ihlal eden 13 kişiye 58 bin 318 lira ceza uygulandı.

Öte yandan Muş'ta İl Sağlık Müdürlüğü bünyesinde oluşturulan Kovid-19 aşı ekibi, süt sağmak için yaylaya gidenlere ulaşmak için yaya olarak 2 kilometre yol kat etti.