İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi, 1 Ocak Cumartesi günü İstanbul Anadolu Yakası ve Avrupa Yakası için 3 ilçede su kesintisi yaşanacağını duyurdu. Meteoroloji Genel Müdürlüğü yağış beklentisini açıkladı, vatandaşın gözleri İSKİ su kesintisi duyurularına çevrildi. İstanbul'un su tedarikçisi İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) tarafından açıklanan planlı su kesintisi duyuruları araştırılıyor.

İstanbul barajlarının doluluk oranlarının su seviyelerindeki düşüş bir süredir İstanbulluların gündeminde. 1 Ocak 2022 tarihinde İstanbul'da arıza ve bakım çalışmaları sebebiyle su kesintisi yaşanacak ilçeler ve mahalleler neler sorusunun cevabı belli oldu. İstanbul'da sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte 1 Ocak Cumartesi 2022 İSKİ su kesintisi

1 OCAK İSKİ ARIZA VE SU KESİNTİSİ DUYURULARI (GÜNCEL

Arıza Kesinti İlçe : Kadıköy Etkilenen Mahalleler : Merdivenköy Mah,Fikirtepe Mah,Dumlupınar Mah Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 01.01.2022 15:19 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 1.1.2022 tarihinde saat 19:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti İlçe : Kağıthane Etkilenen Mahalleler : Merkez Mah,Çağlayan Mah,Gürsel Mah,Hürriyet Mah Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 01.01.2022 13:49 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 1.1.2022 tarihinde saat 18:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti İlçe : Sarıyer Etkilenen Mahalleler : İstinye Mah,Yeniköy Mah,Tarabya Mah Arıza Sebebi : 250 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 31.12.2021 15:06 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 1.1.2022 tarihinde saat 18:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İSTANBUL BARAJLARI DOLULUK ORANLARI 1 OCAK