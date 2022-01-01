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Haberler Gündem Son dakika: İstanbul'da 3 ilçede su kesintisi! İstanbul'da sular ne zaman gelecek? İSKİ duyurdu

Son dakika: 1 Ocak İstanbul su kesintisi! İstanbul'da sular ne zaman gelecek? İSKİ duyurdu

2022 yılının ilk günü İstanbul'da su kesintisi olan ilçeler ve mahalleler araştırılıyor. 1 Ocak Cumartesi günü İstanbul Anadolu Yakası ve Avrupa Yakası su kesintisi duyuruları açıklandı. Bugün İstanbul'da arıza ve kesinti yaşanacak ilçeler ve mahalleler neler? İstanbul'da sular ne zaman gelecek? İSKİ son dakika su kesintisi duyurusu

01.01.2022 - 15:49 | Güncelleme: ABONE OL
Son dakika: İstanbul'da 3 ilçede su kesintisi! İstanbul'da sular ne zaman gelecek? İSKİ duyurdu

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi, 1 Ocak Cumartesi günü İstanbul Anadolu Yakası ve Avrupa Yakası için 3 ilçede su kesintisi yaşanacağını duyurdu. Meteoroloji Genel Müdürlüğü yağış beklentisini açıkladı, vatandaşın gözleri İSKİ su kesintisi duyurularına çevrildi. İstanbul'un su tedarikçisi İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) tarafından açıklanan planlı su kesintisi duyuruları araştırılıyor.

İstanbul barajlarının doluluk oranlarının su seviyelerindeki düşüş bir süredir İstanbulluların gündeminde. 1 Ocak 2022 tarihinde İstanbul'da arıza ve bakım çalışmaları sebebiyle su kesintisi yaşanacak ilçeler ve mahalleler neler sorusunun cevabı belli oldu. İstanbul'da sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte 1 Ocak Cumartesi 2022 İSKİ su kesintisi

1 OCAK İSKİ ARIZA VE SU KESİNTİSİ DUYURULARI (GÜNCEL

Arıza Kesinti
İlçe : Kadıköy
Etkilenen Mahalleler : Merdivenköy Mah,Fikirtepe Mah,Dumlupınar Mah
Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 01.01.2022 15:19
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 1.1.2022 tarihinde saat 19:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti
İlçe : Kağıthane
Etkilenen Mahalleler : Merkez Mah,Çağlayan Mah,Gürsel Mah,Hürriyet Mah
Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 01.01.2022 13:49
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 1.1.2022 tarihinde saat 18:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti
İlçe : Sarıyer
Etkilenen Mahalleler : İstinye Mah,Yeniköy Mah,Tarabya Mah
Arıza Sebebi : 250 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 31.12.2021 15:06
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 1.1.2022 tarihinde saat 18:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İSTANBUL BARAJLARI DOLULUK ORANLARI 1 OCAK

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