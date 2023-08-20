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        Haberler Gündem 3. Sayfa Son dakika: 1 kişinin öldürüldüğü çatışmada 7 gözaltı!

        İstanbul'da bir kişinin öldürülmesine ilişkin suç örgütü operasyonunda 7 gözaltı

        İstanbul Sultangazi'de iki suç örgütünün silahlı kavgasında 1 kişi hayatını kaybetti. Korkunç olayın ardından 7 şüpheli gözaltına alındı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.08.2023 - 13:30
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        1 kişinin öldürüldüğü çatışmada 7 gözaltı!
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        Sultangazi'de bir kişinin öldürülmesi, iş yeri ve araç kurşunlanmasına yönelik suç örgütü operasyonunda 7 şüpheli yakalandı.

        İstanbul Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, dün Sultangazi'de Kenan Kılınç'ın öldürülmesi ve akabinde gerçekleşen iş yeri ile araç kurşunlama olaylarıyla ilgili çalışma başlattı.

        Söz konusu olayların suç örgütleri arasındaki husumetten kaynaklandığını tespit eden ekipler, olaylara karışan zanlıların yakalanması için eş zamanlı operasyon düzenledi.

        Suç örgütü üyelerinin ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda, 4 ruhsatsız tabanca, 44 fişek, çelik yelek ve el yapımı patlayıcı üretmek için kullanılan malzemeler ele geçirildi.

        Operasyon kapsamında 7 şüphelinin gözaltına alındığı, haklarında gözaltı kararı bulunan 35 kişiyi arama çalışmalarının sürdüğü öğrenildi.

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