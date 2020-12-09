DHA

İstanbul'a bir iş için giden N.G., park halinde bir cipi gördü. Bir ay sonra tekrar İstanbul'a giden N.G. uzun süredir park halinde olduğunu fark ettiği cipi çalmaya karar verdi.

N.G., bir çekiciyle anlaşarak "Aracım arıza yaptı çeker misiniz?" diyerek çekiciye yükletti.

Aracı, çekici üzerinde Bolu'ya getiren N.G., farklı bir plaka taktıktan sonra kullanmaya başladı. Aracı bir süre kullandıktan sonra ıssız bir noktaya bırakan N.G., kayıplara karıştı.

Bolu'da aracın atıl şekilde durduğunu fark eden vatandaşlar, durumu polise haber verdi. Bolu Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri yaptıkları incelemede aracın İstanbul'dan çalındığını tespit etti.

Ekipler, Plaka Tanıma Sistemi üzerinde inceleme yaptı. Aracı Bolu'ya getiren kişinin N.G. olduğunu tespit etti. Gözaltına alınan N.G., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.