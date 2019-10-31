31 EKİM 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Tekirdağ ve İstanbul'da düzenlenen operasyonlarda, Türkiye'de bir defada en fazla miktarda ele geçirilen kaçak akaryakıt olarak kayıtlara geçen, piyasa değeri yaklaşık 10 milyon euro olan, bir milyon 525 bin 915 litre biyodizel akaryakıt ele geçirildi.
Emniyet kaynaklarından alınan bilgiye göre, Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İstanbul Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğünün yürüttüğü soruşturma kapsamında, Arnavutköy, Başakşehir, Küçükçekmece ve Silivri ilçelerinde kayıt dışı toplanan bitkisel atık yağların işlenerek biyodizel yakıt haline getirildiği belirlendi.
Kontrolsüz üretilen yakıtların araçların bozulmasına neden olması, ayrıca devletin vergi kaybına uğratıldığının anlaşılması üzerine, şüpheliler 4 ay teknik ve fiziki takibe alındı.
ATIK YAĞLARA ALKOL VE KOSTİK KARIŞTIRMIŞLAR
Çalışma kapsamında, İstanbul'da toplanan atık yağların Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) tarafından işleme lisansı bulunmayan bir kimya şirketi tarafından alındığı anlaşıldı.
Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde faaliyet gösteren kimya şirketinin piyasadan toplanan bitkisel atık yağlara alkol ve kostik karıştırıp ısıtarak işleme tabi tuttuğu ve bu suretle illegal dizel motorlu araçlarda akaryakıt olarak kullanılan motorin ile benzer özellikte biyodizel yakıt imalatı yaptığı ve bunların bir kısmını Malkara ilçesinde başka bir tesiste depoladıkları tespit edildi.
Kimya şirketinin imal ettiği biyodizel akaryakıtı Tekirdağ Limanı'na gelecek Malta bandıralı bir tanker gemi ile İspanya'ya, gümrük beyannamesinde yanıltıcı ibareler kullanarak sevkiyat yapacağının anlaşılması üzerine, 19 Eylül'de, İstanbul Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri ve Tekirdağ KOM Şube Müdürlüğü ekiplerince ortak operasyon düzenlendi.
PİYASA DEĞERİ 10 MİLYON EURO
Sevkiyatın başladığı saatlerde güzergahtaki tır, kamyon ve üretim tesislerine 40 ekibin katılımıyla düzenlenen eş zamanlı operasyonda, miktarı rekor olarak kayıtlara geçen, piyasa değeri yaklaşık 10 milyon euro olan, bir milyon 525 bin 915 litre kaçak biyodizel akaryakıt ile tanker ve tesislere el konuldu.
Bu sayede devletin vergi kaybının önüne geçilmiş oldu.
TÜBİTAK, BİYODİZEL OLDUĞUNU TESPİT ETTİ
Türkiye'de bir defada en fazla miktarda ele geçirilen kaçak akaryakıtın TÜBİTAK tarafından yapılan analizinde, biyodizel olduğu tespit edildi.
EPDK lisansı olmadan gerçek dışı beyanla yurt dışına akaryakıt ihraç etmeye çalışan kimya tesisi sahibi ve çalışanları İsmail A.(48),Hasan A. (47),Tufan A. (41),Fatih A. (24),Cuma A. (31),Mustafa Y. (46),Murat Ö. (44),Murat K. (48),Cengiz Celal K. (52),Atilla Mehmet K. (57),Hakan H. (42) ve Semra Ö. (42),29 Ekim'de düzenlenen şafak operasyonuyla, 5607 sayılı Kanun'a muhalefet (Akaryakıt kaçakçılığı) suçundan gözaltına alındı.
Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.
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