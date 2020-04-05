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Koronavirüs tedbirleri kapsamında6 ilde 7 yerleşim yerinde daha karantina uygalamasına geçildi. Diyarbakır'ın Ergani ilçesindeki Taştepe mezrası, Muş'un merkeze bağlı Karaağaçlı beldesi, Aksaray'ın Ortaköy ilçesi Kümbet köyü, Ordu'nun Perşembe ilçesi Ramazan Mahallesi, Şanlıurafa'nın Açıkyazı ve Şekerli mahalleri ile kent merkezinde 3 konut ve Elazığ'ın Karakoçan ilçesine bağlı Kulubaba Mahallesi karantinaya alındı.

ERGANİ'DE BİR MEZRA

Diyarbakır'ın Ergani ilçesindeki Taştepe mezrası, koronavirüs salgını nedeniyle karantinaya alındı. Ergani Kaymakamlığı'nca yapılan açıklamada İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulu tarafından alınan kararla Bozyer Mahallesi'ne bağlı Taştepe mezrasının karantinaya alındığı belirtildi. Jandarma ekipleri tarafından giriş çıkışlara kapatılan mezrada, İkinci bir emre kadar istisnai durumlar dışında sokağa çıkılmaması istendi.

MUŞ'TA BİR BELDE

Muş'un merkeze bağlı Karaağaçlı beldesi, koronavirüs önlemleri kapsamında karantinaya alındı. Muş'ta daha önce de 4 köy karantinaya alınmıştı. Muş´ta, Çin´in Vuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüs (Covid-19) önlemleri kapsamında merkez Yazla, Alagün ile Bulanık İlçesi´nin Yazbaşı ve Korkut ilçesinin Güneyik köyleri karantinaya alınmıştı. Muş Valiliği İl Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla bugünden itibaren merkeze bağlı Karaağaçlı beldesi de karantinaya alındı. Beldenin girişinde önlem alan jandarma giriş ve çıkışlara izin vermedi.

AKSARAY'DA BİR KÖY

İstanbul'dan memleketi Aksaray'ın Ortaköy ilçesi Kümbet köyüne gelen ismi açıklanmayan kadın ile onu ziyarete gelen annesin 'Covid-19' testinin pozitif çıkması üzerine, köy karantinaya alındı.

İstanbul'dan 10 gün önce annesini ziyarete gelen bir kadınının yüksek ateş şikayetiyle hastaneye başvurması üzerine, yapılan 'Covid-19' testi pozitif çıktı. Kadının virüsü annesine de bulaştırdığının tespit edilmesi üzerine anne- kız tedaviye alındı. Aksaray Valiliği'nce temasa geçtikleri kişiler göz önüne alınarak 850 nüfusa sahip Kümbet köyü yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamında 14 gün süreyle karantinaya alındı. Jandarma köyün giriş ve çıkışlarını kapattı. Sağlık görevlileri sokağa çıkmasına için verilmeyen mahalle sakinlerini sağlık taramasından geçirip, anne ve kızın temasa geçtikleri kişileri takibe aldı.

ORDU'DA BİR MAHALLE

Ordu'nun Perşembe ilçesi Ramazan Mahallesi, yeni tip korona virüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.

Ordu Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, yaşanan salgının bir an önce engellenmesi, vatandaşların sağlık güvenliğinin korunması amacıyla İl Hıfzıssıhha Kurulu'nca yeni kararlar alındığı belirtildi. Bu kapsamda, Ramazan Mahallesi'nde de uyulması gereken kurallar noktasında ilave tedbirler alınmasının gerekli görüldüğü vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Ramazan Mahallesi'nde çeşitli sebeplerle yapılan testler sonucunda korona virüs vakaları tespit edildi. Olası vaka ve bunların temaslıları sonucu ev karantinasında olan kişiler bulunduğu tespit edildi. Bu kapsamda korona virüs salgınının kontrol altına alınması amacıyla Ramazan Mahallesi'nde 5 Nisan'dan itibaren ikinci değerlendirmeye kadar karantina kararı alınmasına, söz konusu mahalle ile olan giriş çıkışların kapatılmasına karar verildi." Açıklamada, karantina kapsamında alınan kararlara uymayanlar hakkında idari ve adli işlem yapılacağı vurgulandı. Ordu’da daha önce Kabataş İlçesinde bir mahalle karantinaya alınmıştı.

ŞANLIURFA'DA 2 MAHALLE İLE 3 KONUT

Şanlıurfa'da, merkez ile kırsal mahallelerde yaşayan 5 kişinin koronavirüs testinin pozitif çıkması sonucu 2 mahalle ve 3 ev karantinaya alındı. İl Hıfzısıhha Kurulunca alınan yeni tedbirler Valiliğin internet sitesinden duyuruldu. Yapılan açıklamaya göre, merkez Haliliye ve Eyyübiye ilçelerinin Yenişehir, İpekyol, Hayatı Harrani ve kırsaldaki Açıkyazı mahalleri ile Siverek ilçesi kırsalında bulunan Şekerli Mahallesi'nde ikamet eden 5 kişinin koronavirüs test sonucu pozitif çıktı. Bu nedenle kırsalda bulunan Açıkyazı ve Şekerli Mahallerinde, kent merkezindeki söz konusu 3 evde 14 gün süreyle karantina uygulanmasına karar verildi. Daha önce Suruç ve Eyyübiye ilçelerinde birer mahalle karantinaya alındığı bildirilmişti.

ELAZIĞ'DA BİR MAHALLE, İLÇEYİ KAPATTIRDI

Elazığ’da Valilik kararıyla bir mahallenin korona virüs nedeniyle karantinaya alındığı açıklandı. Mahallenin bağlı olduğu Karakoçan ilçesine giriş ve çıkışlar kısıtlandı. Kentte Karakoçan ilçesine bağlı Kulubaba Mahallesinde korona virüs görülmesiyle mahallenin karantinaya alınmasının ardından yeni önlemler alındı. Valilik kararıyla alınan önlemler kapsamında ilçeye giriş ve çıkışlar kapatıldı.

Valilik tarafından yapılan açıklamada:

"Karakoçan ilçesine, zaruri hizmetler hariç bütün araç giriş çıkışlarının sınırlandırılmasına, ilçeye bağlı köyler arası ve köylerden ilçe merkezine geçişin, cenaze, taziye, komşuluk ilişkileri gibi her türlü ziyaret dahil ikinci bir karara kadar kısıtlanmasına, bu kısıtlamalara istisna getirme konusunda İlçe Kaymakamının yetkili kalınmasına karar kılındı" denildi.

İlçede ikamet eden, il merkezi veya diğer ilçelerde çalışan kamu personeli ve özel sektör çalışanlarının alınan kısıtlama kararlarına eksiksiz uyması istenilen açıklamada,İlgili kamu kurumu çalışanlarının kamu hizmetlerini Karakoçan Kaymakamlığı emrinde yürütmelerine, tedarik zinciri ve lojistik sektörlerinde çalışanlar dışındaki özel sektör çalışanlarının ise ilçeye giriş veya ilçe dışına çıkabilmeleri için ilçe Kaymakamlığından izin almalarının da kararlaştırıldığı aktarıldı.

Açıklamada ayrıca ilçede ikamet etmeyip başka yerde oturan fakat Karakoçan’da görev yapan kamu kurumu ve özel sektör çalışanlarının ilçe Kaymakamlığının onayı ile alınan kararlardan istisna tutulabilmesi veya idari izinli sayılması istendi. Öteyandan kararlara uymayanlar hakkında 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 282. maddesi uyarınca her ihlal için 3 bin 150 TL idari para cezası uygulanacağı kaydedildi.

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