MasterChef'te heyecan sürüyor. Yarışmacılar şef ceketini kazanmak için tezgah başına geçti. Tahsin, Barbaros, Esra, Sergen'in ardından, 5 şef ceketinin sahibi, bu akşamın sonunda şefler tarafından yapılan değerlendirmelerin sonucunda belli oldu. Pekl, "29 Aralık MasterChef'te 5. ceketin sahibi kim oldu, son ceketi kim kazandı?" İşte 29 Aralık 2023 MasterChef son bölümde yaşanan gelişmeler...