Türkiye’nin merakla beklediği kasım ayı enflasyon rakamları açıklandı. TÜİK’in açıkladığı verilere göre son 3 yılın en yüksek seviyesine çıkan tüketici fiyatlarındaki (TÜFE) artışın aylık yüzde 3.51, yıllık ise yüzde 21.31 olarak kayıtlara geçtiği duyuruldu.
Enflasyon sepetinde yer alan teknoloji ürünlerine baktığımızda ise yıllık bazda fiyat artışlarında yüzde 94’ü geçen oranlar görüldü.
Türkiye’de geçen yılın kasım ayında ortalama 3 bin 638 TL olan televizyon fiyatı, bu yılın kasım ayında 7 bin 77 TL’ye; 4 bin 97 TL olan oyun konsolu fiyatları 6 bin 215 TL’ye ve 8 bin 141 TL olan bilgisayar fiyatı 9 bin 410 TL’ye kadar yükseldi.
GİRİŞ SEVİYESİ BİLE 4 BİN TL'LERİ AŞTI
Habertürk’ten Necdet Çalışkan’ın haberine göre artan dolar kuru nedeniyle piyasadaki giriş seviyesi telefonlar bile artık yüzde 50’lik ÖTV oranına tabi olurken; verilere göre Türkiye’deki ortalama cep telefonu fiyatları 3 bin 846 TL’den 4 bin 262 TL’ye çıktı.
Yüz yüze eğitimin başlaması ile fiyat artış trendi kısmen terse dönen tablet bilgisayarlarda ise ortalama fiyatlar 1700 TL seviyesinde oluştu.
Enflasyon sepetinde yer alan bu teknoloji ürünlerindeki yıllık fiyat artışlarında televizyon yüzde 94.5 ile birinci sırada yer alırken, televizyonu 51.7 ile oyun konsolu izledi.
TEKNOLOJİ ÜRÜN FİYATLARINDA AYLIK VE YILLIK DEĞİŞİMLER
Aylık TÜFE’nin yüzde 3.5 arttığı kasım ayında, televizyon, oyun konsolu ve bilgisayar fiyatlarındaki aylık artış, bu oranı yaklaşık ikiye katladı.
TÜİK’in veritabanında yer alan ortalama fiyatlar dikkate alındığında geçen yıldan bu yana televizyon fiyatları 3 bin 439 TL, konsol fiyatları 2 bin 118 TL, bilgisayar fiyatları 1269 TL, telefon fiyatları 416 TL ve tablet fiyatları ise 96 TL arttı.
Ancak bu ürünleri almak isteyen tüketiciler, özellikle 13 TL’yi aşan dolar kuruna bağlı olarak piyasada çok daha yüksek fiyatlar ve zamlar ile karşılaşıyor. Dolayısıyla TÜİK’in verileri bu anlamda, artan fiyatlar nedeniyle tüketicilerin geçen yıla göre daha alt seviyedeki ürünleri tercih etmek durumunda kaldığını da gösteriyor.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!