Terörle mücadele operasyonlarında, 14-20 Aralık'ta, yurt içi ve yurt dışında 84 terörist etkisiz hale getirildi.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan haftalık bilgilendirmede, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın yurt içi ve yurt dışındaki temasları ile makamında gerçekleştirdiği kabullere ilişkin bilgi verildi.

Bakanlığın 2019 Yılı Bütçe Teklifi'nin, TBMM Genel Kurulunda kabul edildiği hatırlatılan bilgilendirmede, yurt içi ve yurt dışında PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ başta olmak üzere terör örgütleriyle mücadeleye ilişkin son durum aktarıldı.

Bilgilendirmede, 14-20 Aralık 2018'de gerçekleştirilen operasyonlarda yurt içi ve yurt dışında 84 teröristin etkisiz hale getirildiği belirtildi.

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Operasyonlarda, ayrıca 8 piyade tüfeği, 2 dragunov keskin nişancı tüfeği, 2 tanksavar silahı, birer doçka uçaksavar makinalı tüfek, makinalı tabanca ve AT-4 tanksavar füzeyle 8 bin 972 muhtelif hafif silah mühimmatı, 220 doçka uçaksavar mühimmatı, 120 milimetrelik bir havan mühimmatı, 60 milimetrelik 7 havan mühimmatı, 2 anti personel mayını, 2 anti tank mayını, 55 tanksavar roketi, 41 el bombası, 23 muhtelif telsiz ve el yapımı patlayıcı madde yapımında kullanılmak üzere hazırlanmış 517 kilogram amonyum nitrat, 36,5 kilogram patlayıcı madde, 4 kilogram tahrip kalıbı, 280 fünye ve 143 LPG tüpün ele geçirildiği, 37 el yapımı patlayıcı maddenin de imha edildiği anımsatıldı.

Teröristlerce kullanılan 61 silah mevzisi, sığınak ve deponun kullanılamaz hale getirildiği belirtilen bilgilendirmede, bir askerin yaralandığı ifade edildi.

Bilgilendirmede, PKK/KCK terör örgütünün finans kaynaklarından kaçakçılık ve uyuşturucuyla mücadeleye yönelik hudut hattında alınan tedbirler ve icra edilen operasyonlar neticesinde ise 100 gram kubar esrar, 349 paket kaçak sigara ve 33 litre kaçak akaryakıtın ele geçirildiği aktarıldı.

Azim ve kararlılıkla icra edilen operasyonlarla PKK/KCK terör örgütü üzerinde oluşturulan baskı neticesinde, örgütün serbest hareket etmesinin ve eylem kabiliyetinin kısıtlandığı vurgulandı.

SURİYE'NİN KUZEYİNDEKİ OPERASYONLAR

Bilgilendirmede, hudutlarda ve bölgede güvenlik ve istikrarı sağlamak maksadıyla, Afrin bölgesinde, 20 Ocak 2018'de başlatılan Zeytin Dalı Harekatı'nın başlangıcından itibaren 4 bin 608 teröristin etkisiz hale getirildiği kaydedildi.

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve Özgür Suriye Ordusu tarafından 18 Mart 2018 tarihi itibarıyla kontrol altına alınan Afrin'de mayın ve el yapımı patlayıcı arama faaliyetlerinin sürdürüldüğü aktarılan bilgilendirmede, harekat kapsamında bugüne kadar 294 mayın ve bin 667 el yapımı patlayıcının imha edildiği bilgisi verildi.

Bilgilendirmede, TSK ve ABD Silahlı Kuvvetleri unsurlarınca Münbiç'te ise şu ana kadar 6 müşterek birleşik devriye faaliyetinin gerçekleştirildiği anımsatıldı.

Müteakip dönemde, Türkiye ve ABD Silahlı Kuvvetleri tarafından sürdürülen iş birliği ve ortak çalışmalar neticesinde, Münbiç'teki tüm terör örgütü mensuplarının bölgeyi terk etmesi ile bölgede Türkiye-ABD denetiminde güvenlik ve istikrarın sağlanmasına yönelik faaliyetlere devam edileceği bildirildi.

Bilgilendirmede, "Türk Silahlı Kuvvetleri, Türkiye Cumhuriyeti devletinin hak ve menfaatlerini korumak ve vatandaşlarının can güvenliğini sağlamak maksadıyla, milli birliğimizi ve bölünmez bütünlüğümüzü hedef alan başta FETÖ/PDY, PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ terör örgütü olmak üzere tüm terör örgütleriyle mücadelesini, yurt içi ve yurt dışında kesintisiz olarak en son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar sürdürme azim ve kararlılığındadır." ifadesine yer verildi.