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        Haberler Gündem Güvenlik Son bir haftada 73 terörist etkisiz hale getirildi

        Son bir haftada 73 terörist etkisiz hale getirildi

        Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak ve Suriye'nin kuzeyi dahil son bir haftada 73 teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu. Bakanlıktan yapılan açıklamada, 1 Ocak 2024'ten bugüne kadar ise 845'i Irak'ın, 880'i Suriye'nin kuzeyinde olmak üzere bin 725 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 15.08.2024 - 12:38 Güncelleme: 15.08.2024 - 12:40
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        Son bir haftada 73 terörist etkisiz
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        Milli Savunma Bakanlığı Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri Tuğamiral Zeki Aktürk, bakanlıkta düzenlenen basın bilgilendirme toplantısında terörle mücadeleye yönelik son durum hakkında bilgi verdi.

        Aktürk, Irak ve Suriye'nin kuzeyi dahil son bir haftada 73 teröristin etkisiz hale getirildiğini, 1 Ocak 2024'ten bugüne kadar ise 845'i Irak'ın, 880'i Suriye’nin kuzeyinde olmak üzere bin 725 teröristin etkisiz hale getirildiğini aktardı.

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        #MSB
        #terörist
        #Son dakika haberler
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