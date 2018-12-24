İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, yurt içi ve yurt dışında iç güvenlik operasyonları kapsamında, 17-24 Aralık tarihleri arasında 1'i ölü, 4 sağ ve 7'si teslim olmak üzere 12 teröristin etkisiz hale getirildiği açıklandı.

647 TERÖR ŞÜPHELİSİ GÖZALTINA ALINDI

Jandarma Özel Harekât (JÖH),Polis Özel Harekât (PÖH) ve Jandarma Komando Birlikleri ile Türk Silahlı Kuvvetleri’nin hava ve kara unsurlarınca 2 bin 442 operasyon düzenlendiği, terör örgütlerine yardım ve yataklık yaptığı değerlendirilen 674 şüpheli gözaltına alındı. Aynı operasyonlar çerçevesinde, 3 bin 306'sı uyuşturucu ve kaçakçılık suçlarından ve 347'si düzensiz göçle mücadele kapsamında olmak üzere toplam 4 bin 327 kişinin de gözaltına alındığı bildirildi.

32 SIĞINAK VE BARINAK İMHA EDİLDİ

Yapılan operasyonlar kapsamında, 7 kentte (Siirt 11, Bitlis 5, Van 5, Mardin 3, Bingöl 2, Diyarbakır 3, Tunceli 3) 32 sığınak, barınak ve mağaranın kullanılamaz hale getirildiği belirtildi. Bu operasyonlarda, 5’i ağır ve uzun namlulu (2 Roketatar/havan, 1 Kanas, 2 Kalaşnikov/Piyade Tüfeği) toplam 11 silah, 10 adet el bombası, 252 kg patlayıcı madde, 8 adet el yapımı patlayıcı (EYP) ve 978 adet de muhtelif mühimmatın ele geçirildiği belirtildi.



2 BİN 295 UYUŞTURUCU OPEARASYONU

Uyuşturucu ve kaçakçılık ile mücadeleye yönelik gerçekleştirilen 2 bin 295 operasyonda ise 455 kg esrar, 61 kg eroin,

0.5 kg kokain, 12 kg Afyon, 6 kg sentetik kannabinoid, 7 kg metamfetamin, 62 bin 112 adet ectasy, 2 bin 200 adet Captagon, 6 bin 803 adet sentetik ecza ve 40 kök kenevir bitkisi ele geçirildiği bildirildi. Ayrıca; 233 bin 114 paket kaçak sigara, 21 bin 753 litre kaçak alkollü içki ve 50 bin 303 litre kaçak akaryakıt ele geçirildiği belirtildi. Bu operasyonlar kapsamında 3 bin 306 kişinin gözaltına alındığı bildirildi.