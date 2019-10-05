05 EKİM 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Binanın yıkılıp yıkılmayacağı yarın yapılacak olan incelemelerin ardından belli olacak. Olay, Beyoğlu Kumbaracı Yokuşu Sokağı'nda saat 18.00 sıralarında meydana geldi.
Sokak üzerinde bulunan 5 katlı binanın bir kısmında çökme meydana geldi. Binadan kopan parçalar yan tarafında bulunan binanın bahçesine düştü. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Polis ekipleri sokağı şerit çekerek kapatırken, itfaiye ekipleri göçükte inceleme yaptı. İtfaiye ekipleri göçük altında kalan 5 yavru kediyi kurtardı. Binanın metruk olduğu öğrenilirken, olayda ölen ya da yaralanan olmadı. Yapılan incelemelerin ardından itfaiye ekipleri olay yerinden ayrılırken, polis ekipleri Kumbaracı Yokuşu'nu yaya trafiğine açtı. Binanın yıkılıp yıkılmayacağı yarın yapılacak olan incelemenin ardından belli olacağı öğrenildi.
"BİNA YIKILIRKEN EVDEYDİM"
Beyoğlu'nda bulunan 5 katlı metruk bir binada ki göçükten son anda kurtulan adam, yaşadıklarını anlattı. Kumbaracı Yokuşu Tercüman Çıkmazında yaşayan Halil Durmaz, evinin yan tarafında yavrulayan kedileri beslemek için evinden çıktı. Durmaz, yavru kedilere süt verip evine üstünü değiştirmeye gitti.
İddiaya göre Durmaz, evine tam girdiği sırada dışarıda büyük bir gürültü koptu. Durmaz dışarıya baktığında, kedilerin bulunduğu bahçeye yan binanın duvarının göçtüğünü gördü. Yaşadıklarını anlatan Halil Durmaz, "Bina yıkılırken evdeydim. Hayvanları çok seviyorum. Bir kedi 5 tane 6 tane yavru yavrulamış. Bahçede hayvan yavrularını büyütüyor. Hayvanlara süt aldım verdim. İçeriye girdim atletimi çıkardım, gürültü koptu. Yan binada oturan bir arkadaş da motorunu almaya girdi ama oda çabuk çıkmış. Arkasından bu bina gürül diye uçtu" ifadelerini kullandı.
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