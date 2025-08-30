Son Akşam Yemeği filmi konusu nedir, oyuncuları kimler?
Son Akşam Yemeği filmi, 30 Ağustos Cumartesi akşamı televizyon ekranlarında sinemaseverlerle buluşmaya hazırlanıyor. Senaryosunu Ayla Hacıoğulları ve Vilmer Özçınar kaleme aldığı filmin yönetmen koltuğunda Levent Onan oturmaktadır. Film, Cumhuriyet ilan edilmeden bir gün önce 28 Ekim 1923 Pazar günü Çankaya Köşkü'nün mutfağında yaşananları konu alıyor. İlgi çekici senaryosu ve başarılı oyuncu kadrosu ile Son Akşam Yemeği filmi 2023 yılında vizyona girdi. Peki, "Son Akşam Yemeği filmi konusu nedir, oyuncuları kimler?" İşte Son Akşam Yemeği filmi konusu ve oyuncuları...
SON AKŞAM YEMEĞİ FİLMİNİN KONUSU NEDİR?
Film, Mustafa Kemal Atatürk'ün "Arkadaşlar, yarın Cumhuriyet'i ilan edeceğiz" dediği ve Cumhuriyet düşüncesinin ortaya konulduğu 28 Ekim 1923 akşamı Çankaya Köşkü'nün mutfağında ve yemek salonunda gelişen olayları konu ediniyor.
28 Ekim 1923’te Çankaya Köşkü’nde, ülkenin kaderini değiştirecek kararlara imza atılmak üzeredir. Akşam verilecek yemek için mutfakta hummalı hazırlık devam ederken, köşkün yaşlı yamağı Ahir’e köyden bir ziyaretçi gelir. Çankaya Köşkü’nün üst katında yeni bir yönetim şekline geçiş tartışılıyordur ve ertesi gün cumhuriyet ilan edilecektir. Köşkün mutfağında ise aşçıdan yamağa tüm çalışanlar hüzün ve mutluluk dolu bu yirmi dört saate şahitlik edecektir.
SON AKŞAM YEMEĞİ FİLMİ OYUNCULARI KİMLER?
Onur Tuna - Mustafa Kemal Paşa,
Pelin Akil - Latife Hanım,
Engin Şenkan - Ahir Usta,
Azra Aksu - Elif,
Tuba Daştan - Vecihe,
Nehir Gökdemir - Nigar,
Cemal Hünal - Komutan Wilson,
Mustafa Kırantepe - Yakup,
Necip Memilli - Mahmut,
Aslı Tandoğan - Elif Annesi,
Yasemin Baştan - Azize.
