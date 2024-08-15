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        Haberler Gündem Çevre Son 53 yılın en sıcak ayı! Bakan Kurum'dan önemli uyarı geldi | Son dakika haberleri

        Son 53 yılın en sıcak ayı! Bakan Kurum'dan önemli uyarı geldi

        Türkiye'de geçen ay, son 53 yılın en sıcak temmuz ayı olarak kayıtlara geçti. Bakan Kurum, pazartesi gününden itibaren sıcaklıkların artmaya devam edeceğini bildirerek, vatandaşlardan daha tedbirli olmalarını rica etti.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 15.08.2024 - 19:26 Güncelleme: 15.08.2024 - 19:26
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        Son 53 yılın en sıcak ayı! Bakan Kurum'dan önemli uyarı geldi
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        Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, temmuz ayı sıcaklık verilerine dair bilgileri paylaştı.

        Meteoroloji Genel Müdürlüğünün verilerine göre son 53 yılın en sıcak temmuz ayının yaşandığını bildiren Kurum, en yüksek sıcaklığın 45,9 dereceyle Cizre'de, en düşük sıcaklığın 5,2 dereceyle Erzurum'da tespit edildiğini kaydetti.

        Kurum, pazartesi gününden itibaren sıcaklıkların artmaya devam edeceğini bildirerek, vatandaşlardan daha tedbirli olmalarını rica etti.

        *Haberin görseli AA'ya aittir.

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