Son 5 yılda kapanan bir şirket yerine 6'sı açıldı

Türkiye'de 2017-2021 döneminde kapanan bir şirket yerine 6'sı açılırken, bu dönemde toplam 453 bin 265 şirket faaliyete başladı.
AA muhabirinin, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) verilerinden derlediği bilgilere göre, Kovid-19 salgınını da kapsayan 5 yıllık dönemde Türkiye'de kurulan şirket sayısının artması dikkati çekti.
Buna göre, 2017'de 72 bin 871 şirket kurulurken, 2018'de bu sayı 85 bin 279'a çıktı. Kurulan şirket sayısı 2019'dan itibaren sürekli artış gösterdi ve 2019'da 84 bin 102, 2020'de 101 bin 318, 2021'de 109 bin 695 olarak kayıtlara geçti.
Aynı dönem, kapanan şirketler açısından değerlendirildiğinde ise toplam 70 bin 866 şirketin faaliyetini sonlandırdığı görüldü. 2017'de kapanan şirket sayısı 13 bin 517 iken, bu sayı 2018'de 12 bin 564, 2019'da 13 bin 197, 2020'de 15 bin 366 ve 2021'de 16 bin 222 oldu.
Böylece 2017-2021 döneminde kapanan her bir şirkete karşılık 6 şirket faaliyete başladı.
EN FAZLA LİMİTED ŞİRKET KURULDU
Son 5 yılda kurulan şirketlerin türüne bakıldığında limited şirketlerin ilk sırada yer aldığı görüldü.
Bu dönemde kurulan şirketlerin 388 bin 240'ının limited, 64 bin 945'inin anonim, 76'sının kolektif şirket olduğu kayıtlara geçti.
Söz konusu dönemde yabancı sermayeli şirketlerin sayısında da artış yaşandı. 2017'de toplam 6 bin 731 yabancı ortaklı şirket kurulurken, bu sayı 2021'de yaklaşık 2 katına çıkarak 13 bin 445 oldu. 2017-2021 döneminde 56 bin 577 yabancı ortaklı şirket kuruldu.
2017-2021 döneminde kurulan ve kapanan şirket sayıları şöyle:
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