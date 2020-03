AA

Son 5 yılda 2 milyonu aşkın turist Kapadokya'yı gökyüzünden izledi - NEVŞEHİR



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ : - Balonların şişirilmesi- Sıcak hava balonlarının kalkış için hazırlanması- Sıcak hava balon turundan görüntüler- Havada uçan balonlar- Uçhisar Belediye Başkanı Osman Süslü ile röportaj

GRAFİKLİ - Son 5 yılda 2 milyonu aşkın turist Kapadokya'yı gökyüzünden izledi- Son 5 yılda Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya'yı ziyaret eden 13 milyon 91 bin 614 turistten 2 milyon 201 bin 284'ü, sıcak hava balon turuna katıldı- Uçhisar Belediye Başkanı Osman Süslü:- "Dünya ölçeğinde bu sektör için en uygun hava şartları Kapadokya bölgesinde mevcut. Farklı ülkelerde ve ülkemizin farklı alanlarında balonculuk sektörü geliştirilmeye çalışılıyor ancak o alanlarda buradaki başarı gösterilemiyor" Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya'da son 5 yılda 2 milyon 201 bin 284 turist, bölgenin doğal güzelliklerini sıcak hava balon turlarına katılarak gökyüzünden izledi.Peribacaları, ilginç kaya oluşumları, yer altı yerleşim merkezleri, kayadan oyma tarihi manastırları ve çeşitli aktiviteleriyle tanınan Kapadokya'da, turistler sıcak hava balon turlarına katılarak doğal, tarihi ve kültürel zenginlikleri kuş bakışı izleme imkanı buluyor.UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi'ndeki bölgede müze ve ören yerlerini 2015 yılında 2 milyon 608 bin 73, 2016'da 1 milyon 493 bin 493, 2017'de 2 milyon 206 bin 372, 2018'de 2 milyon 949 bin 542, 2019'da ise 3 milyon 834 bin 134 turist ziyaret etti.Turistlerden 2015 yılında 498 bin 812'si, 2016'da 250 bini, 2017'de 329 bin 390'ı, 2018'de 537 bin 500'ü, 2019 yılında da 585 bin 582'si sıcak hava balon turuna katıldı.Son 5 yılda bölgeyi ziyaret eden toplam 13 milyon 91 bin 614 turistten 2 milyon 201 bin 284'ü, Göreme, Uçhisar, Zelve, Ortahisar, Paşabağı ve Çavuşin başta olmak üzere çeşitli tarihi ve turistik merkezleri sıcak hava balonları ile havadan keşfederken, bölge ekonomisine de önemli katkı sağladı.Yılda ortalama 300 gün uçuş yapılabilen Kapadokya, dünyada sıcak hava balon turlarının en yoğun gerçekleştirildiği bölge olarak biliniyor.Hava koşullarının uygun olduğu her sabah henüz gün ağarmadan peş peşe gökyüzüne yükselen balonlar, peribacalarıyla kaplı vadiler arasında süzülüyor.- Balon turu turistlerin ilgisini çekiyorUçhisar Belediye Başkanı Osman Süslü, AA muhabirine yaptığı açıklamada, önceki yıllarda sadece doğal ve kültürel zenginlikleri ön planda olan Kapadokya'nın, günümüzde sıcak hava balon turu başta olmak üzere çeşitli aktiviteler sayesinde tercih edilir hale geldiğini söyledi.Sıcak hava balonlarıyla bölge semalarında uçmanın turistler açısından heyecan veren ve merak uyandıran etkinlik olduğunu anlatan Süslü, şunları kaydetti:"Dünya ölçeğinde bu sektör için en uygun hava şartları Kapadokya bölgesinde mevcut. Farklı ülkelerde ve ülkemizin farklı alanlarında balonculuk sektörü geliştirilmeye çalışılıyor ancak o alanlarda buradaki başarı gösterilemiyor. Yaz, kış, ilk ve sonbaharda ayrı güzellikler sergileyen bölgenin gökyüzünden izlenmesini sağlayan balon turuna yerli ve yabancı misafirlerimiz ilgi gösteriyor. Turistler, özellikle balona binmek amacıyla Kapadokya'yı ziyaret ediyor. Balon sektörünün hem istihdam hem de ekonomi açısından sunduğu katkı azımsanmayacak derecede. Sektörün gelişmesi için elimizden gelen gayreti göstermekteyiz."- Rezervasyonlar haftalar öncesinden doluyorBalon pilotlarından Fatih Yılman ise sıcak hava balon turuna ilginin her geçen yıl artış gösterdiğine dikkati çekti.Bölgede, at, klasik otomobil, arazi araçları ve vadi yürüyüşleri etkinliklerine katılarak peribacalarının arasında dolaşan turistlerin, balonla da bu güzellikleri gökyüzünden izlemek istediklerini aktaran Yılman, tur rezervasyonlarının haftalar öncesinden dolduğunu ifade etti.