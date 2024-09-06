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        Son 4 günde 35 terörist etkisiz hale getirildi

        Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde 8 PKK/YPG'li, Irak'ın kuzeyindeki Metina, Zap, Gara, Hakurk, Kandil ve Asos bölgelerine düzenlenen hava harekatlarında da son 4 günde 27 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.09.2024 - 13:58 Güncelleme: 06.09.2024 - 14:06
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        Son 4 günde 35 terörist etkisiz
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        Türkiye'nin Suriye ve Irak'ın kuzeyinde terör örgütlerine yönelik operasyonları sürüyor.

        Milli Savunma Bakanlığı son olarak Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde 8 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

        Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Güneyimizde oluşturulmak istenen terör koridoruna izin vermedik, vermeyeceğiz. Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde tespit ettiği 8 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hale getirdi. Bölgede en son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar operasyonlarımız devam edecek." ifadeleri kullanıldı.

        IRAK'IN KUZEYİNDE SON 4 GÜNDE 27 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

        Irak'ın kuzeyindeki Metina, Zap, Gara, Hakurk, Kandil ve Asos bölgelerine düzenlenen hava harekatlarında da son 4 günde 27 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi.

        Bakanlıktan "Terör yuvalarına Mehmetçik pençesi" başlığıyla yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

        "2 Eylül 2024'te Irak'ın kuzeyindeki Metina, Zap, Gara, Hakurk, Kandil ve Asos bölgelerindeki terörist hedeflerine düzenlenen hava harekatında ilk belirlemelere göre en az 20 terörist etkisiz hale getirildi. Bölgede, hedef kıymetlendirme çalışmaları devam ediyor. Ayrıca Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesine düzenlenen hava harekatıyla 7 terörist daha etkisiz hale getirildi. Böylece son 4 günde Irak'ın kuzeyinde etkisiz hale getirilen PKK'lı terörist sayısı 27 oldu."

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        #Fırat Kalkanı
        #terörist
        #MSB
        #Son dakika haberler
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