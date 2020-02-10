10 ŞUBAT 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Atmosferdeki karbondioksit oranı 1880 yılından bugüne yüzde 42 artarak en yüksek seviyeye ulaştı.
AA'nın haberine göre; fosil yakıtların aşırı kullanımı, kaynaklarda yapılan israflar ve diğer insan faaliyetleri sonucu atmosferdeki sera gazları artmaya devam ediyor.
Ulusal Okyanus ve Atmosfer Dairesi (NOAA) verilerinden derlenen bilgilere göre, sanayileşme dönemi öncesindeki son 400 bin yılda atmosferdeki karbondioksit (CO2) oranı 200 ile 280 ppm (milyonda bir birim) civarında seyretti.
Sera etkisine neden olan başlıca gazlardan olan karbondioksit değerleri 1880 yılında yaklaşık 291 ppm iken, 2019 yılında bu değer yüzde 42 artarak 412 ppm değerine ulaştı.
"ÖNLEM ALINMAZSA 2040 YILINDA 450 PPM DEĞERİNE ULAŞMASI BEKLENİYOR"
Karbondioksit oranındaki artışı değerlendiren İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Uçak ve Uzay Bilimleri Fakültesi Meteoroloji Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hüseyin Toros, atmosferdeki karbondioksit miktarının kritik seviyelere ulaştığını söyledi.
Sanayileşmeyle beraber yer altında milyonlarca yıldır biriken karbonun hızla tüketildiğini belirten Toros, "Bunun sonucunda başta karbondioksit olmak üzere atmosferdeki sera gazları her gün artıyor. Bu da dünyamızın daha fazla ısınmaya devam ederek küresel iklim değişikliğinin etkilerini daha fazla yaşatıyor" diye konuştu.
Atmosferdeki karbondioksit oranındaki artışın temel nedeninin insan kaynaklı faaliyetler olduğunun altını çizen Toros, güvenli ve sürdürülebilir bir gelecek için hükümetlerin ve bireylerin önlem alması gerektiğini söyledi.
Karbondioksit oranındaki artışın bu şekilde devam etmesi durumunda rekor sıcaklıklar görüleceğine; kuraklık, aşırı yağış, sel, fırtına, hortum ve kasırgaların artacağına dikkati çeken Toros, sözlerini şöyle tamamladı: "Fosil yakıtların verimsiz kullanılmasının ve aşırı tüketimin önüne geçilmesi gerekiyor. Yenilenebilir enerjiye geçiş hızlandırılmalı. Enerjinin etkin ve verimli kullanılmasıyla karbondioksit emisyonu azalacak ve atmosferde karbondioksit yoğunluğunun artışı durdurulabilecek. Eğer önlem alınmazsa yapılan kestirim model sonuçlarına göre 2040 yılında atmosferde karbondioksit yoğunluğunun 450 ppm değerine ulaşması bekleniyor."
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