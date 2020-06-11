FIBA'dan yapılan açıklamaya göre, oylama 10-28 Haziran 2020 tarihlerinde gerçekleşecek.

Oylamada Afrika, Amerika, Asya - Okyanusya ve Avrupa'dan smaçlar, dörtlü final turu öncesinde bölgesel konferanslarda birbirleriyle yarışacak.

Oylama, 28 Haziran Pazar günü, TSİ 03.59'daki final ile sona erecek.

Tüm FIBA bölgelerinin temsil edildiği, 2010 ve 2020 yılları arasındaki smaç sayılarının oylaması 32 seçenek içeriyor.

FIBA’nın resmi internet sitesi üzerinden yapılacak oylamaya katılan basketbolseverler, bir "resmi FIBA topu" kazanma şansına sahip olacak.