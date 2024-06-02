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        Haberler Gündem Güncel Son 1 haftadaki trafik denetimlerinde 415 bin 795 kişiye ceza | Son dakika haberleri

        Son 1 haftadaki trafik denetimlerinde 415 bin 795 kişiye ceza

        Türkiye genelinde emniyet ve jandarma trafik ekiplerince 23-30 Mayıs tarihlerinde 2 milyon 464 bin 169 araç denetlendi, 415 bin 795 sürücüye işlem yapıldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 02.06.2024 - 10:14 Güncelleme: 02.06.2024 - 10:14
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        Bir haftada 416 bin sürücüye ceza
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        İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından, emniyet ve jandarma ekiplerince 23-30 Mayıs'ı kapsayan 1 haftalık sürede gerçekleştirilen trafik denetimleriyle ilgili verileri paylaştı.

        Işıklı ya da sesli uyarı işareti bulunan cihazları (çakar) mevzuatta izin verilmeyen araçlara takarak kullanan 312 sürücüye işlem yapıldığını belirten Yerlikaya, şunları kaydetti:

        "Emniyet ve jandarma trafik ekiplerince 23-30 Mayıs tarihleri arasında 2 milyon 464 bin 169 araç denetlendi. Hız ihlalinde bulunan 112 bin 26, periyodik muayenesi yaptırılmamış 23 bin 309, emniyet kemeri kullanmayan 15 bin 382, sürücü belgesiz araç kullanan 13 bin 964, zorunlu mali sorumluluk sigortası bulunmayan 8 bin 940 olmak üzere diğer işlemlerle birlikte toplam 415 bin 795 sürücüye işlem yapıldı. Lütfen trafik kurallarına harfiyen uyalım, aşırı hız yapmayalım. Emniyet kemeri takmayı ihmal etmeyelim. Yolculuklar sizleri sevdiklerinize kavuşturmak için vardır, ayırmak için değil. Lütfen aklımızdan çıkartmayalım."

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        #trafik cezası
        #Ali Yerlikaya
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