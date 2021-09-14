Denizli'de buluştular

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Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın desteğiyle düzenlenen "Denizli'de Ticaretin Derin Kökleri: Ahilik ve Altıneller Festivali"nde el sanatları ustaları Denizli'de buluştu

HABERTURK.COM

Denizli'de bu yıl ilk kez düzenlenen "Denizli'de Ticaretin Derin Kökleri: Ahilik ve Altıneller Festivali" pek çok kültür ve sanat etkinliğine ev sahipliği yapıyor. Festival programında geleneksel el sanatları ustalarının eserleri, 'Somut Olmayan Kültürel Miras Listelerinde Türkiye' sergisi ile çocuklara ve gençlere yönelik pek çok etkinlik yer alıyor.

Ahi Evran-ı Veli'nin doğumunun 850'inci yılı anısına UNESCO tarafından ilan edilen 'Ahi Evran Yılı' kutlamaları kapsamında düzenlenen festival, 15 Temmuz Delikliçınar Şehitler Meydanı'ndan Ulu Cami yanındaki etkinlik alanına kadar süren kortej yürüyüşüyle başladı.

Festivalin açılış programında konuşan Kültür ve Turizm Bakanlığı Araştırma ve Eğitim Genel Müdürü Okan İbiş, Altıneller Geleneksel El Sanatları Festivali'nin, sanatçıyı, halkı, yerel yönetimleri bir araya getiren, kültürel çeşitliliğin korunmasına ve kültürler arası diyaloğun geliştirilmesine katkı sağlayan bir etkinlik olduğunu belirtti.

Kültürel değerlerin yaşatılması, kuşaktan kuşağa aktarılması ve geleneği sürdüren sanatçıların tanıtılmasını amaçladıklarını ifade eden Okan İbiş, şunları söyledi; "El sanatları, üretildiği toplumun duygularını, sanatsal beğenilerini ve kültürel özelliklerini yansıtan değerli öğelerdir. Babadan oğula, ustadan çırağa aktarılarak günümüze kadar ulaşan, özlemlerin, sevgilerin, beklentilerin, dileklerin, inanışların, duygu ve düşüncelerin somut anlatılarıdır. Aynı zamanda tarihimiz ve kültürümüz hakkında bilgiler yansıtan, değerlerimizi gözler önüne seren, üretildiği çağa dair veriler sunan miraslarımızdır. Kültürel mirasların taşıyıcısı olan, alanlarında yetkin, belirli şartları sağlayan 4 bin 381 sanatçıya sanatçı tanıtma kartı verildi. Bu sanatçılarımızı, yurt içinde ve yurt dışında düzenlenen sergi, festival ve kültür günleri gibi etkinliklere göndererek destekliyor, geleneksel sanatlarımızın tanıtılmasını sağlıyoruz."

Protokol üyeleri konuşmaların ardından, "Denizli'de Ticaretin Derin Kökleri: Uluslararası Ahilik ve Altıneller Geleneksel El Sanatları Festivali"nin açılış kurdelesini kesti. Ardından da stantları ve UNESCO Somut Olmayan Kültürel Miras Listelerinde Türkiye Sergisi'ni gezdi. Geleneksel sanatları temsil eden, her biri alanında ustalaşmış 13'ü yurt dışından 40 el sanatları ustasının atölye çalışmalarıyla yer aldığı festival 19 Eylül'e kadar devam edecek.