Somut olmayan kültür miraslarının tanıtımı için turizm rotası oluşturuldu

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Akcan, Trakya Doğa Sporları İhtisas Kulübü Derneğinin (TRAKDOSK),Interreg IPA Bulgaristan-Türkiye Sınır Ötesi İşbirliği Programı kapsamında yürüttüğü "Haskova ve Edirne Arasındaki Sınır Ötesi Turizm Potansiyelinin Arttırılması" projesi kapsamında düzenlenen e-Konferansta, "Sınır Ötesi Bölgede El Sanatları ve Antikacılığın Geleceği" konulu sunum yaptı.

Akcan, Anadolu coğrafyasının binlerce yıllık geçmişiyle köklü bir tarihe sahip olduğunu söyledi.

Açık hava müzesi özelliğindeki Türkiye'nin pek çok medeniyetin somut ve soyut kültürel mirasına ev sahipliği yaptığını belirten Akcan, "Dünya üzerinde insanlık tarihi boyunca kurulmuş olan 40’ın üzerinde medeniyet olduğu ifade edilmekte. Bunların yaklaşık 25’i Mezopotamya ve Anadolu coğrafyasında kurulmuş olan medeniyetlerdir." dedi.

Türkiye'nin kültürel miras ögelerini turizme kazandırmak için çalıştıklarını, yerli ve yabancı turistlere yönelik yeni bir turizm rotası hazırladıklarını anlatan Akcan, şunları kaydetti:

"İnsanların farklı bir kültüre girme isteğini ancak somut ve somut olmayan kültürel ögeler karşılamaktadır. Küreselleşen dünyada ülkelerin bu değerlere olan ilgisi artmaktadır. Onun için özellikle bir turizm ülkesi olan ülkemizin turizm politikalarını belirlerken insanların farklı ülkelerdeki arayışlarını göz önünde bulundurmamız gerekiyor.

Somut ve somut olmayan kültürel miras ögeleri ön plana çıkarılmalıdır. Bu anlamda zengin birikime sahip illerimiz var. Biz dernek olarak, özellikle somut olmayan kültürel mirası barındıran iller üzerine rotalar oluşturduk. Turizm acenteleriyle bu rotaları ücretsiz paylaşma hedefindeyiz. Hem turizm acentelerinin programlarını zenginleştirmek hem de gelen turistlerin sahip olduğumuz zenginliği görmesi ve bunu kendi ülkesine taşımasını hedeflemekteyiz."