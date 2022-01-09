İç sulardaki kurulu çiftliklerde yarım kilogram ağırlığa ulaştıktan sonra Karadeniz'deki çiftliklerde yetiştirilen ve "Türk somonu" ismiyle pazarlanan gökkuşağı türü alabalık, su ürünleri sektöründe önemini artırıyor.
Türk somonunda 2020'de 56 milyon dolar olan ihracat, 2021 yılında yüzde 132 artarak 130 milyon dolar oldu. Miktar bazındaki ihracat ise 12,3 bin tondan 22,8 bin tona çıktı. Böylece sektörün miktar bazındaki ihracatı yüzde 85 arttı.
Türk somonunun ortalama ihraç fiyatı 2020 yılında kilogramda 4,56 dolarken, 2021 yılında yüzde 25’lik artışla 5,72 dolara çıktı.
Somon ihracatında Ege de payını artırdı. Ege İhracatçı Birlikleri kanalıyla yapılan ve 2020'de 20 milyon dolar civarında olan ihracat miktarı, geçen yıl yüzde 111 artarak 43 milyon dolara yükseldi.
RUSYA İLK SIRADA
Ege Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Üyesi Ufuk Atakan Demir, Türk somonunun özellikle Karadeniz'de yetiştiğini belirterek, ciddi deneme üretimleri yaklaşık 5 yıl önce başlayan bu balığın üretiminin her yıl arttığını, gelecek sene 60 bin ton üretim hedeflendiğini söyledi.
Demir, Türkiye'nin somon üretiminde yolun başında olduğunu, üretimin daha da artacağını ifade ederek, ağırlıklı olarak Norveç ve Şili'de üretilen somonun yanı sıra Türk somonunun da dünya pazarında kendine yer bulduğunu aktardı.
Türk somonunun besin değeri açısından Norveç ve Şili'de üretilenlerden farkının olmadığına işaret eden Demir, şöyle konuştu:
"İhracat 2021'de 130 milyon dolar olarak gerçekleşti. Bu yıl 250-300 milyon dolar bandına çıkar. Özellikle Rusya'ya ihraç ediyoruz. Türk somonuyla ilgili geleceğe umutla bakıyoruz. Rusya dışında ABD ve Avrupa ülkelerine ihraç ediyoruz. Japonya ve Uzak Doğu'ya da ihracatımız var."
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