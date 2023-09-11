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        Haberler Gündem Eğitim Sömestr ve yaz tatili tarihleri açıklandı! 2023 - 2024 ara tatil ve yaz tatili tarihi

        Sömestr ve yaz tatili tarihleri açıklandı! 2023 - 2024 ara tatil ve yaz tatili tarihi

        Kasım ayı ara tatil tarihi ve yaz tatili tarihi 2023 - 2024 Eğitim ve Öğretim Dönemini'nin başlamasıyla birlikte araştırılıyor. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından açıklanan takvimde ara tatil ve yaz tatili tarihleri belli oldu. İşte 2023 - 2024 ara tatil ve yaz tatili tarihi...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 11.09.2023 - 15:54 Güncelleme: 11.09.2023 - 15:54
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        • 1

          Okulların açılıp yaz tatilinin bitmesiyle birlikte gözler şimdiden Kasım ayı Ara Tatil tarihine çevrildi. Öte yandan yaz tatili ve arar tatil tarihleri ne zaman? Merak edenler için Milli Eğitim Bakanlığı MEB tarafından açıklanan 2023 - 2024 Eğitim ve Öğretim Dönemi Kasım ayı ara tatil, sömestr ve yaz tatili tarihleri...

        • 2

          SÖMESTR NE ZAMAN?

          Okullar 11 Eylül 2023 Pazartesi günü yani bugün okullar açıldı.

        • 3

          Aynı zamanda okulların açılmasıyla beraber öğrenciler , öğretmenler ve veliler yarı yıl tatilinin (sömestr) de ne zaman olduğunu merak ediyorlar 2023-2024 yarı yıl tarihinin 19 Ocak 2024 Cuma günü başlayacağını duyuran MEB ikinci eğitim öğretim yarı yılının 5 Şubat 2024 Pazartesi günü başlayacağını duyurdu.

        • 4

          ARA TATİL TARİHLERİ

          Takvime göre, ilk ara tatil 13-17 Kasım tarihleri arasında yapılacak.Öğrenciler, 22 Ocak Cuma günü yarıyıl tatiline çıkacak. 5 Şubat'ta ikinci dönem başlayacak.Bahar döneminde yapılacak ikinci ara tatilin tarihi ise 8 ile 12 Nisan arası olarak belirlendi.

        • 5

          YAZ TATİLİ TARİHLERİ

          Söz konusu eğitim yılı 14 Haziran 2024 Cuma günü sona erecek.

        Haberi Hazırlayan: Mehmet Kerem Hançer
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