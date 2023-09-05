Sömestr ve yaz tatili tarihleri açıklandı! 2023 - 2024 ara tatil ve yaz tatili tarihi

Okulların açılışı öncesi geri sayım sürerken öğrenciler ve velileri merak içerisinde yeni dönem tatil tarihlerini merak ediyor. Peki, 2023 - 2024 ara tatil yarı yıl yani sömestr ve yaz tatili ne zaman? Merak edenler için tarihleri haberimizde derledik. İşte araştırılan tarihler...