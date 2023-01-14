"Sömestr tatilleri erkene alınmalı" uyarısı!

İHA

Geçmeyen öksürük, ateş, halsizlik ve boğaz ağrısı gibi geçmeyen şikayetler son günlerde hemen hemen herkesin gündeminde. Kış mevsiminde havaların tam soğuması ve özellikle okula giden çocukların salgını devamlı birbirlerine bulaştırması sonucu hem yetişkinler hem de, ebeveynler arasında geçmeyen bir gribal hastalık döngüsü oluştu.

"MASKE TAKILMALI"

Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Öğretim Üyesi Prof. Dr. Abdurrahman Şenyiğit, bu durumun ilerlememesi için sömestr tatilinin erken bir tarihe alınması gerektiği uyarısında bulunarak, şu anda da maske takılmasının önerilmesi gerektiğinin altını çizdi.

Prof. Dr. Şenyiğit, “Yaklaşık son 3 yılımız Covid'la mücadeleyle geçti. Ama bugün baktığımızda Covid-19’dan ziyade diğer gribal enfeksiyonların ön planda olduğunu görüyoruz. Bazı hocalarımızın maskeyle vücut direncimizin düştüğü yönünde açıklamaları oldu. Bu, maskenin yanlış bir tercih olduğu anlamına kesinlikle gelmemelidir. O dönemde bulaşıcılığın büyük bir miktarda ortadan kaldırılması için mutlaka maske takılması gerekiyordu. Bugün de maske takılmasının önerilmesi doğru bir karardır” dedi.

Ekim ayından bu yana düşmeyen gribal enfeksiyon vakalarıyla karşı karşıya olunduğunu ifade eden Prof. Dr. Şenyiğit, “Son yıllarda gribal enfeksiyonları fazla görmüyorduk. Sebebi ise maske taktığımızdan dolayıydı ama bugün için birçok virüsle maske takmadığımız için temas içerisindeyiz” diye konuştu.

Öte yandan, grip ve covid-19 enfeksiyonları için yapılan bazı testlerde domuz gribi vakalarına rastlanıldığını belirten Şenyiğit, domuz gribinin eskisi gibi öldürücü olmadığını ifade etti.

"SÖMESTR TATİLLERİ 1-2 HAFTA KADAR ERKENE ALINMALI"

Grip vakalarının aynı seyirde devam etmesi sonucunda sömestr tatilinin öne çekilmesi gerektiği konusunda uyarılarda bulunan Şenyiğit, “Ataklar böyle devam ederse yarıyıl (sömestr) tatilinin erkene alınması gerektiğini düşünüyorum. Çünkü çocuklar virüsü istemeyerek kendi arkadaşından alıp evine götürüyor. Dolayısıyla bu döneme mahsus sömestr tatillerinin 1-2 hafta kadar erkene alınması gerektiğini düşünüyorum. Bu uygulamanın çok büyük faydası olacaktır” dedi.

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