Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Gündem Sömestr tatili ne zaman? Okullar ne zaman, hangi tarihte kapanacak?

        Sömestr tatili ne zaman? Okullar ne zaman, hangi tarihte kapanacak?

        2025-2026 eğitim öğretim yılı Eylül ayında başladı ve öğrenciler ile veliler, ilk dönemin ne zaman sona ereceğini merak ediyor. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından açıklanan takvime göre, yarıyıl tatili ve ara tatil tarihleri belli oldu. Peki, bu yıl 15 tatil, sömestr ne zaman başlıyor? Yarıyıl tatili hangi tarihte, hangi ayın kaçında başlayacak? İşte detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 05.10.2025 - 12:59 Güncelleme: 05.10.2025 - 12:59
        ABONE OL
        ABONE OL
        • 1

          2025 yılı yarıyıl tatili için geri sayım başladı. Milyonlarca öğrenci ve veli, okullara verilecek bu kısa aranın ne zaman başlayacağını merak ediyor. Eğitim öğretim yılına kısa bir nefes molası verecek olan öğrenciler, sömestr tatilinin tam olarak hangi tarihte başlayıp ne zaman sona ereceğini öğrenmek istiyor. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından açıklanan takvime göre, 2025 yarıyıl tatiline dair tüm ayrıntılar haberimizde...

        • 2

          15 TATİL, SÖMESTR NE ZAMAN?

          Yarıyıl tatili 19 Ocak 2026 Pazartesi başlayacak ve 30 Ocak 2026 Cuma günü sona erecek.

        • 3

          OKULLAR NE ZAMAN KAPANCAK?

          İkinci dönem, 2 Şubat 2026 Pazartesi başlayacak ve 26 Haziran 2026 Cuma günü eğitim öğretim dönemi tamamlanacak.

        • 4

          ARA TATİL TARİHLERİ

          Kasım ayında uygulanacak birinci dönem ara tatili, 10-14 Kasım arasında yapılacak. 7 Kasım Cuma günü yapılacak son dersinden ardından hafta sonu tatili ile birlikte ara tatile de çıkılmış olacak.

          İkinci dönemin ara tatili ise 16 Mart 2026 tarihinde başlayıp 20 Mart 2026 Cuma sona erecek.

        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        43'üncü kattan düştü! Şüpheli ölümde dosya sil baştan!
        43'üncü kattan düştü! Şüpheli ölümde dosya sil baştan!
        "Hakem 3 tane kırmızı kartı atladı!"
        "Hakem 3 tane kırmızı kartı atladı!"
        Kırmızı bültenle aranan 6 kişi yakalandı!
        Kırmızı bültenle aranan 6 kişi yakalandı!
        Su kesintisi sonrasındaki enfeksiyon riskine karşı uyarı!
        Su kesintisi sonrasındaki enfeksiyon riskine karşı uyarı!
        Bitcoin'de yeni tarihi zirve
        Bitcoin'de yeni tarihi zirve
        Salacak canavarı! Boğaz'da 3'ü çocuk 4 kişiyi denize atarak öldürdü!
        Salacak canavarı! Boğaz'da 3'ü çocuk 4 kişiyi denize atarak öldürdü!
        Orta kulak iltihabı deyip geçmeyin! İşitme kaybına neden olabilir
        Orta kulak iltihabı deyip geçmeyin! İşitme kaybına neden olabilir
        İşte Tedesco'nun Samsunspor 11'i!
        İşte Tedesco'nun Samsunspor 11'i!
        Serin ve yağmurlu hava!
        Serin ve yağmurlu hava!
        Yoklukları % 56 kayba neden oldu
        Yoklukları % 56 kayba neden oldu
        Okullarda idrar yolu enfeksiyonu riski artıyor
        Okullarda idrar yolu enfeksiyonu riski artıyor
        "Liverpool'dan eser yoktu!"
        "Liverpool'dan eser yoktu!"
        Bakan Fidan'dan açıklamalar
        Bakan Fidan'dan açıklamalar
        Trump: Netanyahu razı olmalı
        Trump: Netanyahu razı olmalı
        Derbide her şey var kazanan yok!
        Derbide her şey var kazanan yok!
        Türk aktivistler yaşadıklarını anlattı
        Türk aktivistler yaşadıklarını anlattı
        Yakalayanın kısmeti açılıyor!
        Yakalayanın kısmeti açılıyor!
        "Artık devlet olarak biz kiralık konut vereceğiz"
        "Artık devlet olarak biz kiralık konut vereceğiz"
        Okan Buruk'tan hakeme sert eleştiri!
        Okan Buruk'tan hakeme sert eleştiri!
        Kış lastiği uygulaması tarihi değişti!
        Kış lastiği uygulaması tarihi değişti!
        Habertürk Anasayfa