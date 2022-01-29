Habertürk
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin

Sömestir tatiline özel etkinlikler

2022 sömestir tatili boyunca çocuklar neler yapabilir? Nerelerde gezebilir, nereleri görebilir, hangi etkinliklere ve atölyelere katılabilir?

29.01.2022 - 04:57 | Güncelleme: YAŞAM

  • MSA - Tatilin Okulu 

    9-14 Yaş arası çocuklar için hazırlanmış 4 günlük bir eğitim programı. MSA'daki Tatilin Okulu'nda küçük gurmeler; önce mutfakta hijyen, güvenlik, sofra düzeni ve mutfak ekipmanı hakkında bilgi edinecekler. Daha sonra temel uygulamaları öğrenecek, dünyanın farklı bölgelerinden lezzetlerle tanışacak ve en sevdikleri yemekleri kendi elleriyle hazırlayacaklar.

  • Sürpriz Yumurta Müzikali

    Niloya, "Sürpriz Yumurta Müzikali" ile yarıyıl tatili keyfini doyasıya yaşatıyor. Niloya ve arkadaşları, sürükleyici hikâyesi, müzik ve dansın birleşimi ile ortaya çıkan eşsiz sahne gösterisiyle minik dostlarını aileleriyle birlikte doyasıya eğlenceye davet ediyor. Bu kapsamda çizgi kahramanlar, 29 - 30 Ocak 14.00, 16.00 ve 18.00 saatlerinde İstanbul Torium AVM'de; 13.00, 15.00 ve 17.00 saatlerinde ise Sancaktepe Rings AVM'de sevenleri ile bir araya gelecek.

  • İstanbul Oyuncak Müzesi

    Şair ve yazar Sunay Akın tarafından kurulan İstanbul Oyuncak Müzesi'nde, 1700'lü yıllardan günümüze oyuncak tarihinin en gözde örnekleri sergileniyor. Akın'ın 20 yılda 40'ı aşkın ülkedeki koleksiyonerlerden, antikacılardan ve açık artırmalardan satın aldığı oyuncaklarla kurduğu İstanbul Oyuncak Müzesi, dünya tarihini daha eğlenceli, daha akılda kalıcı bir öğrenme yöntemiyle ziyaretçilere sunuyor. 
    Ziyaret saatleri: Müze pazartesi hariç hafta içi 10:00 - 18:00, hafta sonu 10.00- 18.30 saatleri arasında ziyarete açıktır. 
    Ücret: Tam 40 TL, indirimli 25 TL , 3 yaş altı çocuklar için ücretsiz.

  • İstanbul Modern'den Çevrimiçi Yarıyıl Sanat Okulu

    İstanbul Modern yarıyıl tatilinde çocuklara eğlenceli ve yaratıcı bir yarıyıl tatil programı hazırladı. 24 Ocak - 4 Şubat 2022 tarihleri arasında hafta içi her gün düzenlenecek Çevrimiçi Yarıyıl Sanat Okulu'ndaki Birleşen Figürler, Kakmalı Maskeler, Lekeler ve Çizgiler, Fotoğraftan Resme ve Birleşen Nesneler adlı atölye programları çocukları bekliyor.

  • Madame Tussauds Balmumu Heykel Müzesi

    Dünyanın en ünlü bal mumu heykel müzesi Madame Tussauds'da, tarihi ve kültürel kahramanlar ile geçmişten bugüne sanat, spor ve siyaset dünyasının yaklaşık 60 ünlü ismi yer alıyor. Müzede tarih ve liderler bölümünde Mustafa Kemal Atatürk, Mimar Sinan, Fatih Sultan Mehmet, müzik bölümünde Zeki Müren, Madonna, Beyonce, MFÖ, Barış Manço, bilim ve kültür bölümünde Mona Lisa, Albert Einstein, Leonardo da Vinci, spor bölümünde Maria Sharapova, Rafael Nadal'ın da aralarında yer aldığı çok sayıda ünlünün heykeli bulunuyor.
    Ücret: Yetişkinler için online bilet 86, kapıdan satın aldığınızda 95 TL. İnternetten alınan indirimli biletler 68 TL, kapıdan aldığınızda 75 TL. 0-36 ay ücretsiz.

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!
SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!(0)
* Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.