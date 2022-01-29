Sömestir tatiline özel etkinlikler

İstanbul İllüzyonlar Müzesi

Duyularınıza olan sarsılmaz inancınızı sorgulamanıza yol açacak muhteşem illüzyonlar dünyasına gelin ve sizi tam anlamıyla şaşkına çevirecek ancak aynı zamanda eğitecek bir dünyanın kapılarını aralayın… Çocuğunuzun da en az sizin kadar ziyaret etmekten heyecan duyacağına emin olabilirsiniz. Müzede değişik pek çok yanılsama odaları görebilirsiniz. Hiçbir şey göründüğü gibi değil, özellikle de burada! Avrupa yakasında İstanbul İllüzyonlar Müzesi Taksim’de, İstiklal Caddesi üzerindeki Narmanlı Han’ın içerisinde yer alıyor. 20’den fazla ülkede faaliyet gösteren ve benzersiz bir deneyim sunan illüzyon müzesi, Anadolu Yakası’nda Emaar Square Mall içerisinde de var.

Fiyatlar: Yetişkin 95, Öğrenci 60, 0-4 yaş ücretsiz